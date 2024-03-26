كارثة ذات تأثيرات عالمية| القصة الكاملة لحادث انهيار جسر أمريكا.. ليس عملًا إرهابيًا ولكن يهدد اقتصادها

يجري المسؤولون جهود البحث والإنقاذ في بالتيمور، اليوم الثلاثاء، بعد أن اصطدمت سفينة شحن بجسر فرانسيس سكوت كي، مما أدى إلى انهياره، وكان ما لا يقل عن ثمانية أشخاص على الجسر عندما سقط، وما زال ستة منهم على الأقل في عداد المفقودين، وفقا لوزير النقل في ولاية ماريلاند بول فيديفيلد، وقال ديريك فان دام، خبير الأرصاد الجوية في شبكة CNN الأمريكية، إن الظروف الجوية داخل وفوق مياه نهر باتابسكو يمكن أن تعقد عمليات البحث والإنقاذ.

ومن جانبه قال حاكم ولاية ماريلاند ويس مور إن ميناء بالتيمور مغلق أمام حركة السفن حتى إشعار آخر، ومن السابق لأوانه تحديد متى ستبدأ السفن في الاتصال بالميناء مرة أخرى، وتابع: "في الوقت الحالي، ينصب تركيزنا الحصري على إنقاذ الأرواح، وتركيزنا الحصري على البحث والإنقاذ"، وأضاف: "طول الفترة التي ستظل فيها القناة مغلقة بسبب حطام الجسر سيحدد مدى التأثير الاقتصادي للحادث على الاقتصاد المحلي، في حين أن إعادة بناء الجسر قد تستغرق سنوات، إلا أن مور وصف العملية بأنها "بناء طويل الأمد" وليس لها جدول زمني حتى الآن، ولكن الأولوية الآن لإزالة الأنقاض والتي يمكن إنجازها بشكل أسرع بكثير.

تاسع أكبر ميناء أمريكي للشحن

وعن بعض المعلومات الأساسية حول الميناء، ذكرت شبكة CNN الأمريكية، أنه بشكل عام، تعد بالتيمور تاسع أكبر ميناء أمريكي للشحن الدولي، ووفقا لحكومة ولاية ماريلاند، يدعم الميناء 15330 وظيفة مباشرة و139180 وظيفة في الخدمات ذات الصلة، وإلى أن يتم إعادة فتح القناة، فمن المرجح أن السفن التي كانت متجهة إلى ميناء بالتيمور قد غيرت بالفعل مسارها لموانئ الساحل الشرقي الأخرى.

وقال يودا ليفين، الباحث في جامعة بالتيمور، إن السفينة التي اصطدمت بالجسر وتسببت في الانهيار، كانت سفينة الحاويات الوحيدة في الميناء وقت الاصطدام، ولكن كان من المقرر أن تصل سبع سفن حاويات إلى بالتيمور حتى يوم السبت، وهي تابعة لشركة الخدمات اللوجستية Freightos.

5 سيارات مغمورة بالمياه

من جانبه أوضح جيمس والاس، رئيس إطفاء مدينة بالتيمور، لشبكة CNN، أن السلطات تمكنت من العثور على ثلاث سيارات ركاب وشاحنة أسمنت ومركبة خامسة مغمورة بالمياه باستخدام تقنية السونار بالأشعة تحت الحمراء والمسح الجانبي، وأضاف أن ما يصل إلى ثمانية فرق غوص كانت في الماء وتقوم بعمليات البحث والإنقاذ، مشيراً إلى أنه غير متأكد مما إذا كانت السيارة الخامسة هي سيارة ركاب أم مركبة عمل.

وأضاف: "إنها ديناميكية حادث مثل هذا، والعمل في مساحة من عدم اليقين، يجعل الأمور صعبة للغاية، أضف إليها الظلام، فإنها تصبح خطيرة"، وعلى جانب آخر أعلنت هيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة (MPA) أنها ستبدأ تحقيقًا في سفينة الحاويات DALI وانهيار الجسر في بالتيمور بولاية ماريلاند، وفقًا لبيان صادر عن هيئة الموانئ البحرية، والسفينة DALI مسجلة في سنغافورة، وفقا لهيئة الميناء، وقالت هيئة الموانئ البحرية إنها على اتصال بخفر السواحل الأمريكي وستقدم التعاون الكامل لخفر السواحل الأمريكي في تحقيقاتها، حسبما جاء في البيان.

إنذار أوقف تفاقم الكارثة

وشف حاكم ولاية ماريلاند ويس مور إن طاقم السفينة تمكنوا من إصدار "يوم استغاثة" قبل الاصطدام بجسر فرانسيس سكوت كي، وهو ما سمح للسلطات بوقف حركة المرور على الجسر، وقال مور: "نحن ممتنون لأنه بين يوم الاستغاثة والانهيار كان لدينا مسؤولون تمكنوا من البدء في وقف تدفق حركة المرور بحيث لم يكن هناك المزيد من السيارات على الجسر"، وأضاف أن طاقم السفينة التي اصطدمت بجسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور أبلغوا السلطات أنهم فقدوا الطاقة على متن السفينة.

ويقول ويديفيلد: "لإعطائك إحساسًا بالحجم، يستخدم حوالي 35 ألف شخص تقريبًا هذه المنشأة يوميًا، وضعف هذا العدد يستخدم نفق الميناء، وأكثر من ذلك يستخدم نفق فورت ماكهنري، والسلطات ستوجه الناس لاستخدام النفقين، وسيكون لها سلطات هناك للتعامل مع أي حوادث قد تنشأ مع زيادة الازدحام على طرق الأنفاق".

ليس عملا إرهابيا

ويقول وزير الأمن الوطني، أليخاندرو مايوركاس، إنه لا توجد مؤشرات على أن اصطدام سفينة الحاويات كان عملاً متعمدًا، وكتب مايوركاس على وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن نراقب عن كثب الوضع المأساوي الذي يتكشف نتيجة اصطدام سفينة حاويات بجسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور، قلوبنا مع عائلات المفقودين والمصابين".

وأشار مايوركاس أيضًا إلى أن خفر السواحل الأمريكي، الذي تشرف عليه وزارة الأمن الداخلي، كان في مكان الحادث جنبًا إلى جنب مع شركائنا الحكوميين والمحليين ويشارك بنشاط في عمليات البحث والإنقاذ هذا الصباح.

تأثيرات كبرى للملاح العالمية

وفور سقوط الجسر، قالت شركة الشحن الدنماركية العملاقة ميرسك في بيان يوم الثلاثاء إنها ستسقط بالتيمور من جميع خدماتها في المستقبل المنظور بعد انهيار جسر فرانسيس سكوت كي، وذكرت الشركة في بيان لها: "بسبب الأضرار التي لحقت بالجسر والحطام الناتج، لن يكون من الممكن الوصول إلى ميناء هيلين ديليتش بنتلي في بالتيمور في الوقت الحالي، لذلك فجميع خدماتنا في المستقبل المنظور، حتى يصبح المرور عبر هذه المنطقة آمنًا".

وقالت الشركة في وقت سابق إن سفينة الحاويات التي اصطدمت بأحد أعمدة الجسر في بالتيمور في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، استأجرتها شركة ميرسك وتحمل بضائع عملاء ميرسك، وذكرت أيضًا أن DALI مملوكة لشركة Grace Ocean وتديرها Synergy Group، وأشارت الشركة إلى أنه لم يكن هناك طاقم أو أفراد من شركة ميرسك على متن السفينة، وأضافت أن السفن المتجهة إلى بالتيمور ستتحول إلى الموانئ القريبة، حيث سيكون من الممكن للبضائع استخدام وسائل نقل أخرى للوصول إلى وجهاتها النهائية، وبالنسبة للشحنة المقرر إطلاقها في بالتيمور، قالت الشركة إنها تتوقع حدوث تأخيرات، حيث تبحث عن بدائل أخرى للموانئ.

تلك تأثيراته على تجارة السيارات

بحسب شبكة CNN، يستخدم عدد من شركات صناعة السيارات الكبرى، بما في ذلك جنرال موتورز وتويوتا ومجموعة فولكس فاجن، الشركة المصنعة لسيارات فولكس فاجن وأودي وبنتلي وسيارات الدفع الرباعي، ميناء بالتيمور لشحن المركبات داخل وخارج الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مع إغلاق بالتيمور، ستعمل شركات صناعة السيارات الآن على إيجاد موانئ أخرى لجلب المركبات إلى الولايات المتحدة وشحن تلك التي يتم تصنيعها هنا. على سبيل المثال، تقوم جنرال موتورز بتصدير السيارات إلى أمريكا الجنوبية وأمريكا عبر بالتيمور.

وقالت جنرال موتورز في بيان تمت مشاركته مع شبكة CNN: "أفكارنا مع المتضررين ومجتمع بالتيمور، ونتوقع أن يكون للوضع تأثير ضئيل على عملياتنا، ونحن نعمل على إعادة توجيه أي شحنات من المركبات إلى موانئ أخرى"، فيما قال جون لولر، المدير المالي لشركة فورد، إن فورد تقوم بإعادة توجيه قطع غيار السيارات إلى موانئ الساحل الشرقي الأخرى. وقال إن الوضع "سيؤدي إلى إطالة سلسلة التوريد قليلاً".

قد تتسبب اضطرابات حركة مرور الشاحنات في حدوث مشكلات حتى بالنسبة لشركات صناعة السيارات التي لا تتأثر بشكل مباشر بمشاكل الموانئ، وعلى سبيل المثال، تقع منشأة الشحن التابعة لشركة فولكس فاجن في بالتيمور على الجانب الشرقي من الجسر، وبالتالي، لا تزال تتمتع بإمكانية الوصول إلى المحيط، وقالت فولكس فاجن في بيان: "في العام الماضي، استلمنا وجهزنا وشحننا ما يقرب من 100 ألف سيارة عبر بالتيمور لوكلاء أمريكيين يقعون في شمال شرق ووسط المحيط الأطلسي في الولايات المتحدة". "لا نتوقع أي تأثير على عمليات السفن ولكن قد يكون هناك تأخير في نقل الشاحنات حيث سيتم إعادة توجيه حركة المرور في المنطقة".

التمويل الفيدرالي لإعادة بناء الجسر

من جانبه قال الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء إنه يعتزم أن “تدفع الحكومة الفيدرالية التكلفة الكاملة لإعادة بناء هذا الجسر، ومن الممكن أن يأتي بعض التمويل من قانون البنية التحتية الذي وافق عليه الحزبان – وهو أحد الإنجازات التشريعية الرئيسية لبايدن والذي تم إقراره في عام 2021، وقد سمح باستثمارات فيدرالية جديدة بقيمة 550 مليار دولار، كما هو الحال مع أي حزمة إنفاق ضخمة تحتوي على مئات من مصادر التمويل، من الصعب تتبع مقدار الأموال المتبقية بالضبط، ولكن يتم صرف الأموال على مدى خمس سنوات، لذلك ستكون هناك أموال متاحة حتى عام 2026.

وقد حدث ذلك من قبل، فبعد انهيار جسر يبلغ طوله 447 قدمًا ومكون من أربعة حارات في بيتسبرغ في عام 2022 – قبل ساعات من الموعد المقرر لزيارة بايدن للمدينة – ساعدت الأموال من قانون البنية التحتية في إعادة بناء الجسر بسرعة دون التأثير على تمويل المشاريع الحيوية الأخرى في المنطقة، وقد أعيد فتح الجسر في غضون عام واحد.