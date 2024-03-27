توافد بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى تنزانيا

توافد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال فى الثامنة مساء (بتوقيت القاهرة) الجمعة 29 مارس الجارى على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، في تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبًا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.