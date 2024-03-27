ميسي يقدم نصائح ثمينة للاعبي كرة القدم حول العالم.. تعرف عليها

تحدث أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الأشهر ليونيل ميسي عن أحلامه وطموحاته كما قدم العديد من النصائح للاعبي كرة القدم لتقديم أفضل ما لديهم.



وقال ميسي خلال لقائه ببرنامج "بيج تايم بودكاست" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي":"كرة القدم أثرت علي حياتي العائلية لأنها كانت دائمًا أولوية، بالطبع باستثناء عائلتي كانت مهنتي أهم شيء والأكثر أهمية أولا لأنني أحب لعب كرة القدم واستمتع بها منذ صغري".



وأضاف: "لقد كان حلمي أن أصبح لاعبًا محترفا فقط، لطالما عشت من أجل الكرة وجعلتها محور حياتي، الشئ الأكثر أهمية هو أن أكون دائما حاضرا بنسبة 100% من أجل الأداء وتقديم أفضل ما لدي في التدريبات والمباريات".



ولفت ليونيل ميسي:"كل ما يريد أن يكون ميسي، بالتضيحة والجهود البدنية والعقلية، من المهم للجميع ألا يستسلموا أبدا لأحلامهم وأن يبذلوا دائما قصارى جهدهم لتحقيقها، بالتأكيد خلال المسيرة هناك العديد من العوائق وليس من السهل دائما الوصول الي الحلم ولكن يجب عليهم عدم التوقف.