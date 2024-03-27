عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي يقدم نصائح ثمينة للاعبي كرة القدم حول العالم.. تعرف عليها

ميسي
ميسي

تحدث أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الأشهر ليونيل ميسي عن أحلامه وطموحاته كما قدم العديد من النصائح للاعبي كرة القدم لتقديم أفضل ما لديهم.

txt

ننشر الصور الأولى لحادث تصادم سيارة بقطار في أسوان

txt

مواقيت الصلاة لـ يوم 17 رمضان وموعد أذان المغرب بمحافظة قنا


وقال ميسي خلال لقائه ببرنامج "بيج تايم بودكاست" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي":"كرة القدم أثرت علي حياتي العائلية لأنها كانت دائمًا أولوية، بالطبع باستثناء عائلتي كانت مهنتي أهم شيء والأكثر أهمية أولا لأنني أحب لعب كرة القدم واستمتع بها منذ صغري".


وأضاف: "لقد كان حلمي أن أصبح لاعبًا محترفا فقط، لطالما عشت من أجل الكرة وجعلتها محور حياتي، الشئ الأكثر أهمية هو أن أكون دائما حاضرا بنسبة 100% من أجل الأداء وتقديم أفضل ما لدي في التدريبات والمباريات".


ولفت ليونيل ميسي:"كل ما يريد أن يكون ميسي، بالتضيحة والجهود البدنية والعقلية، من المهم للجميع ألا يستسلموا أبدا لأحلامهم وأن يبذلوا دائما قصارى جهدهم لتحقيقها، بالتأكيد خلال المسيرة هناك العديد من العوائق وليس من السهل دائما الوصول الي الحلم ولكن يجب عليهم عدم التوقف.

ليونيل ميسي كرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واجهات المنازل ادمرت| شاهد عيان يروي ما حدث بحريق محطة الصرف الصحي بالمرج

بعد إلغاء الأوفربرايس.. انخفاض أسعار نيسان صني 2024 ربع مليون جنيه فجأة

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

بيان عاجل من المستشفى المُعالج للاعب أحمد رفعت نجم فيوتشر

نسي محمد صلاح.. أحمد موسى يوجه سؤالًا مثيرا للجدل بشأن تصريحات حسام حسن

نهاية قاسية لدجال ووالد فتاة الجيزة.. قدم جسد ابنته قربانا للجن ووقف يشاهدها

فيه لاعيبة اتكشفت.. ميدو ينتقد أداء منتخب مصر أمام كرواتيا

بتوجيهات رئاسية| انخفاض أسعار 25 سلعة بالأسواق.. اعرفها وشوف وصلت كام؟

موضوعات متعلقة

اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية تضيف ميدالية ذهبية جديدة لمصر بعد نهاية المنافسات

الاجتماع الأول للجنة الشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحضور وزير الشباب

أحمد سالم يكشف عن عدد الجماهير المسموح بدخولها مباراة الزمالك وفيوتشر بالكونفدرالية

الأماكن والمواعيد.. أتوبيسات لنقل الجماهير إلى نهائي كأس العاصمة بالمجان

هشام العامري فاروق: شقيقي لم ينم قبل وفاته بأسبوع.. وجاء لي بالمنام

وزير الرياضة يناقش مع المجلس الثقافي البريطاني التعاون في ريادة الأعمال والابتكار

مدرب البرتغال يعلق على مستوى كريستيانو رونالدو داخل الملعب

"عصابات مخدرات".. نجم منتخب الأرجنتين يتلقى تهديدات داخل منزل عائلته

ترشيحاتنا

لاتهامهم بالاتجار في مواد مخدرة..مالك شركة و2 آخرين يواجهون هذه العقوبة بالقانون

معايا عيال وعايز أربيهم.. أقوال مثيرة في واقعة حبيبة الشماع بين سائق أوبر والشركة

القرار ملزم للجميع.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية

هل الصيام بدون صلاة في رمضان صحيح أم باطل؟.. احذر 5 عقوبات

بمقدم 25 ألف جنيه| كيف تحصل على شقة سكنية كاملة التشطيب؟.. إلحق قدم

فيه لاعيبة هتغرق|حسام حسن.. ميدو يعنف لاعبي المنتخب بعد مباراة كرواتيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير لهؤلاء.. أشخاص معرضون للخطر في العيد.. تعرف عليهم

إتيكيت التعامل مع مستخدمى الكراسى المتحركة.. تعرف عليه

خلال 48 ساعة|الحكومة تزف بشرى للمواطنين بخفض كبير في أسعار السلع الأساسية

فستان العيد.. سيرين عبد النور تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

فيديو

بحبك يا شيماء.. ليلى أحمد زاهر تعلق على مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

حمادة هلال: مسلسل المداح 4 يعرض فكرة جديدة كل أسبوع |خاص

ياسمين رئيس تكشف عن كواليس تحولها لشخصية شهرزاد

حمادة هلال يوضح سبب إعتذار ماجد المصري عن مسلسل المداح 4 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ