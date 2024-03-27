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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كسر ماسورة مياه يتسبب في شلل مروري على طريق الواحات بـ الجيزة

كسر ماسورة يتسبب
كسر ماسورة يتسبب في شلل مروري على طريق الواحات

شهد طريق الواحات في الجيزة، هبوطا أرضيا بسبب كسر في ماسورة مياه في اتجاه أكتوبر، وتم الدفع بالخدمات اللازمة لتسيير الحركة المرورية وإصلاح العطل.

كسر ماسورة مياه على طريق الواحات في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بكسر ماسورة مياه على طريق الواحات في الجيزة مما تسبب في شلل مروري على الطريق.

شلل مروري على طريق الواحات
شلل مروري على طريق الواحات
شلل مروري على طريق الواحات

وعلى الفور تم إخطار الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة، والدفع بخدمات مرورية لسحب الكثافات المرورية، وجاري إصلاح العطل وكسر المياه وتسيير الحركة المرورية.

طريق الواحات الجيزة حركة المرور مديرية امن الجيزة كسر ماسورة مياه

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