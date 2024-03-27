عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة على الأسواق للتأكد من سلامة السلع الغذائية بمطروح

حملات على الاسواق
حملات على الاسواق بمطروح

نظمت لجنة المرور على المطاعم والمحال التجارية بمحافظة مطروح، حملة تفتيشية موسعة على عدد من المطاعم والمحالّ بمدينة مرسى مطروح. 

يأتي ذلك برئاسة محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والتموين والقوى العاملة والبيئة ومباحث التموين والمرافق.

بروتوكول بين محافظة مطروح وأكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حول الهوية البصرية

محافظ مطروح: القيادة السياسية تضع الآليات اللازمة لتمكين المرأة وتعزيز دورها

وأسفرت الحملة عن توجيه (٤) إنذارات متنوعة ما بين مخالفات (عدم الالتزام بالسلامة – صحة مهنية- تراخيص زواله مهنة) وإعدام ٢٠ كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وشدد محافظ مطروح على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أصحاب المحال والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية. والمرور بشكل مستمر، وفحص جميع المواد الغذائية، واللحوم المستخدمة في المطاعم، والمحالّ التجارية، وتاريخ صلاحيتها، والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف أعمال لجان المرور والمتابعة على المحلات والمطاعم خلال شهر رمضان الكريم، للإطمئنان على المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها، والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

مطروح اخبار محافظة مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات الاسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينيات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

تدمير واجهات المنازل| شاهد عيان يروي تفاصيل حريق محطة الصرف الصحي بالمرج

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

بانخفاض 18%.. تعرف على أسعار ألبان وعصائر جهينة.. تفاصيل

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

تسريب مواد بترولية.. محافظة القاهرة تكشف كواليس حريق عدد من محطات الصرف الصحي

ترشيحاتنا

نتنياهو: امتناع أمريكا عن التصويت في مجلس الأمن شجع حماس

الإسماعيلي يبدأ التفاوض للحل الودي على كل قضاياه في فيفا

أسماء جلال قالتها لحماتها| يعني إيه حيزبونة ؟

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء |أخبار التوك شو

150 ألف وظيفة معلم و337 ألف شقة| مفاجآت من الحكومة في الموازنة الجديدة.. بشائر خير

أبو الغيط: دور السلطة الفلسطينية مركزي.. ولابد من إنهاء الانقسام الجغرافي والسياسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسر جلال: "جودر" به كل المقومات الفنية..وجرافيك المسلسل مرهق واستغرق وقتا طويلا|حوار

فستان ولا قفطان.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالة مختلفة| شاهد

بدأت الحرب| علاقة أوربا بالهجوم على جوجل وآبل.. وماذا يحدث؟

إطلالة صيفية.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

أسرع حكم بالإيقاف.. تطورات أزمة إعلان دقوا الشماسي

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

عفريت رخيص.. حمادة هلال يداعب حمزة العيلى في كواليس مسلسل المداح

بعيد الفطر.. عمرو يوسف فى مواجهة كوميديا هشام ماجد وعلي ربيع والفيشاوى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ