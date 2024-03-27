حملات مكثفة على الأسواق للتأكد من سلامة السلع الغذائية بمطروح

نظمت لجنة المرور على المطاعم والمحال التجارية بمحافظة مطروح، حملة تفتيشية موسعة على عدد من المطاعم والمحالّ بمدينة مرسى مطروح.

يأتي ذلك برئاسة محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والتموين والقوى العاملة والبيئة ومباحث التموين والمرافق.

وأسفرت الحملة عن توجيه (٤) إنذارات متنوعة ما بين مخالفات (عدم الالتزام بالسلامة – صحة مهنية- تراخيص زواله مهنة) وإعدام ٢٠ كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وشدد محافظ مطروح على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أصحاب المحال والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية. والمرور بشكل مستمر، وفحص جميع المواد الغذائية، واللحوم المستخدمة في المطاعم، والمحالّ التجارية، وتاريخ صلاحيتها، والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف أعمال لجان المرور والمتابعة على المحلات والمطاعم خلال شهر رمضان الكريم، للإطمئنان على المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها، والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.