عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسعر مناسب جدا..هواوي تطلق سلسلة Nova الجديدة

بسعر مناسب جدا..هواوي
بسعر مناسب جدا..هواوي تطلق سلسلة Nova الجديدة

كشفت هواوي عن سلسلة هواتف Nova 12 الجديدة كليًا في ماليزيا. تشمل التشكيلة الأحدث Nova 12s و Nova 12 SE و Nova 12i، والتي تم الكشف عنها في السوق المكسيكية في وقت سابق من هذا الأسبوع. 

 

سلسلة Huawei Nova 12: التصميم والشاشة

 

التصميم هو أكثر الجوانب تميزًا لجميع الطرازات الثلاثة. تقدم شركة التكنولوجيا الصينية تصميمًا مميزًا على سلسلة Nova 12 على الرغم من كونها هواتف ذكية متوسطة المدى. يتميز هاتف Nova 12s الجديد من هواوي بنقش فريد مستوحى من الموضة على ظهره إلى جانب وحدة كاميرا بيضاوية الشكل. وفي الوقت نفسه، يتميز Nova 12 SE بوحدتين دائريتين للكاميرات الثلاثية، بينما يحتوي Nova 12i على جزيرة كاميرا دائرية كبيرة واحدة لمستشعرات التصوير الخاصة به.

يتميز كل من Nova 12s و Nova 12 SE بشاشات OLED. يحتوي Nova 12s على لوحة بحجم 6.7 بوصة توفر معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات اللمس 300 هرتز، ودقة Full HD + ، و 1.07 مليار لون ؛ بينما يتميز Nova 12 SE بشاشة بحجم 6.67 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز ، ومعدل أخذ عينات اللمس 270 هرتز ، ودقة Full HD + ، و 1.07 مليار لون. أخيرًا ، يأتي هاتف Huawei Nova 12i بلوحة LCD بحجم 6.7 بوصة توفر معدلات تحديث تكييفية تبلغ 30 و 60 و 90 هرتز ، ومعدل أخذ عينات اللمس 270 هرتز ، ودقة Full HD +.

 

سلسلة Huawei Nova 12: المواصفات

 

زودت هواوي سلسلة Nova 12 بمعالجات Snapdragon. تم تجهيز هاتف Huawei Nova 12s مع معالج Qualcomm Snapdragon 778G SoC يقترن بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية. ويتم تشغيله بواسطة بطارية بقوة 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات. في غضون 15 دقيقة فقط ، يمكن تشغيل Nova 12s حتى 62 بالمائة. يعمل هذا الطراز على واجهة EMUI 14 خارج الصندوق. للتصوير ، يتميز الجهاز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مقترنة بعدسة بزاوية عريضة للغاية 8 ميجابكسل ومستشعر تركيز ليزري. تحتوي الجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 60 ميجابكسل.

تشمل الميزات البارزة الأخرى مكبرات صوت ستيريو ، وماسح ضوئي للبصمة داخل الشاشة ، و WiFi 6 ، و Bluetooth 5.2 ، ودعم NFC ، وسماكة فائقة النحافة تبلغ 6.88 مم ، وتصميم خفيف الوزن 168 جرام.

يعمل كل من Nova 12 SE و Nova 12i بمعالج Snapdragon 680 SoC يقترن بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية. تعمل هذه الطرازات أيضًا على EMUI 14. الأول يعمل ببطارية بقوة 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات ، بينما يعمل الأخير ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 40 وات.

يتميز هاتف Huawei Nova 12 SE بإعداد كاميرا ثلاثية يتكون من مستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل ، وعدسة بزاوية عريضة للغاية 8 ميجابكسل ، ومستشعر ماكرو 2 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية هي كاميرا 32 ميجابكسل. 
من ناحية أخرى، يحتوي Nova 12i على إعداد كاميرا مزدوجة مع مستشعر رئيسي 108 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل. تحتوي الجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل. يدعم الجهازين Wi-Fi 5 و Bluetooth 5.0 ولا يدعمان NFC.

 

سلسلة Huawei Nova 12: السعر والتوافر

 

يعد هاتف Huawei Nova 12s أغلى الأجهزة الثلاثة حيث يبلغ سعره 1999 رينجت ماليزي (حوالي 422 دولارًا أمريكيًا) ، بينما يتوفر Nova 12 SE و Nova 12i بسعر 1499 رينجت ماليزي و 1299 رينجت ماليزي (حوالي 317 و 275 دولارًا أمريكيًا) على التوالي.

اعتبارًا من الآن ، يتم إدراج الأجهزة للطلب المسبق على متجر Huawei على Shopee و Lazada. يحصل الذين يطلبون Nova 12s مسبقًا حتى 12 أبريل على ساعة Huawei Watch GT 3 SE مجانًا وحزمة هدايا بقيمة 988 رينجت ماليزي. لن يكون Nova 12i متاحًا للطلب المسبق ، ولكنه سيصل إلى المتاجر في 20 أبريل. يحصل المشترون الأوائل أيضًا على سوار Huawei Band 8 مجانًا وحزم هدايا بقيمة 308 رينجت ماليزي.

Nova Huawei Huawei Nova Huawei Nova 12s هواوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

حادثة مفجعة.. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينيات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

دوره انتهى مع منتخب مصر .. منشور مثير من مهيب عبد الهادي

موضوعات متعلقة

برخص التراب..أفضل موبايل Xiaomi في رمضان اتباع كله في 10 دقايق فقط

بسعر 8500 جنيه فقط.. شبيه الـiPhone الجديد بنفس الشكل ورامات 24 جيجا

مكان الست مش المطبخ| أفضل تطبيقات تعليم الطبخ للشباب والرجال

بكاميرا 108 ميجابكسل..موبايل Honor الجديد يقصم ظهر iPhone|وبربع السعر

إلحق اشتري في رمضان.. أحدث موبايل شاومي Poco بسعر تحت 5000 جنيه

وداعا لبطء سامسونج وiPhone.. أحدث موبايل من Realme بأسرع شحن

أفضل تطبيقات الأكل المبتكرة في رمضان

ستقضي على Apple Watch..اعرف سعر ومواصفات ساعة هواوي الجديدة 

ترشيحاتنا

علاء مرسي : الفن حرام في حالة واحدة بس

الخارجية الأمريكية : المسائل العالقة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الأصعب

مكتب نتنياهو أبلغ البيت الأبيض برغبته في تحديد موعد لاجتماع بشأن رفح

آيتن عامر: «الست اللي تقول على جوزها حاجة وحشة بعد الانفصال تبقى مش محترمة»

الخارجية الأمريكية: العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح ستكون خطأ كبيرا

بيراميدز يعلن تجديد تعاقد كريم حافظ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت تايجر.. مايا دياب تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير| شاهد

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

إيحاءات واغتصاب ورقص| مسلسل العتاولة يثير الجدل.. ماذا حدث؟

لن تصدق.. قلة الحركة تصيبك بمرض خطير

فيديو

أمك مش زعلانة عليك؟ بسمة وهبة تحرج نزار الفارس بهذا السؤال.. ما القصة؟

شبه فريد شوقي.. العوضي: أفتخر إنهم شايفين فيا حاجة من النجوم الكبار

أسماء جلال قالتها لحماتها| يعني إيه حيزبونة ؟

أسرع حكم بالإيقاف.. تطورات أزمة إعلان دقوا الشماسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ