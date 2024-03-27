بسعر مناسب جدا..هواوي تطلق سلسلة Nova الجديدة

كشفت هواوي عن سلسلة هواتف Nova 12 الجديدة كليًا في ماليزيا. تشمل التشكيلة الأحدث Nova 12s و Nova 12 SE و Nova 12i، والتي تم الكشف عنها في السوق المكسيكية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

سلسلة Huawei Nova 12: التصميم والشاشة

التصميم هو أكثر الجوانب تميزًا لجميع الطرازات الثلاثة. تقدم شركة التكنولوجيا الصينية تصميمًا مميزًا على سلسلة Nova 12 على الرغم من كونها هواتف ذكية متوسطة المدى. يتميز هاتف Nova 12s الجديد من هواوي بنقش فريد مستوحى من الموضة على ظهره إلى جانب وحدة كاميرا بيضاوية الشكل. وفي الوقت نفسه، يتميز Nova 12 SE بوحدتين دائريتين للكاميرات الثلاثية، بينما يحتوي Nova 12i على جزيرة كاميرا دائرية كبيرة واحدة لمستشعرات التصوير الخاصة به.

يتميز كل من Nova 12s و Nova 12 SE بشاشات OLED. يحتوي Nova 12s على لوحة بحجم 6.7 بوصة توفر معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات اللمس 300 هرتز، ودقة Full HD + ، و 1.07 مليار لون ؛ بينما يتميز Nova 12 SE بشاشة بحجم 6.67 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز ، ومعدل أخذ عينات اللمس 270 هرتز ، ودقة Full HD + ، و 1.07 مليار لون. أخيرًا ، يأتي هاتف Huawei Nova 12i بلوحة LCD بحجم 6.7 بوصة توفر معدلات تحديث تكييفية تبلغ 30 و 60 و 90 هرتز ، ومعدل أخذ عينات اللمس 270 هرتز ، ودقة Full HD +.

سلسلة Huawei Nova 12: المواصفات

زودت هواوي سلسلة Nova 12 بمعالجات Snapdragon. تم تجهيز هاتف Huawei Nova 12s مع معالج Qualcomm Snapdragon 778G SoC يقترن بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية. ويتم تشغيله بواسطة بطارية بقوة 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات. في غضون 15 دقيقة فقط ، يمكن تشغيل Nova 12s حتى 62 بالمائة. يعمل هذا الطراز على واجهة EMUI 14 خارج الصندوق. للتصوير ، يتميز الجهاز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مقترنة بعدسة بزاوية عريضة للغاية 8 ميجابكسل ومستشعر تركيز ليزري. تحتوي الجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 60 ميجابكسل.

تشمل الميزات البارزة الأخرى مكبرات صوت ستيريو ، وماسح ضوئي للبصمة داخل الشاشة ، و WiFi 6 ، و Bluetooth 5.2 ، ودعم NFC ، وسماكة فائقة النحافة تبلغ 6.88 مم ، وتصميم خفيف الوزن 168 جرام.

يعمل كل من Nova 12 SE و Nova 12i بمعالج Snapdragon 680 SoC يقترن بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية. تعمل هذه الطرازات أيضًا على EMUI 14. الأول يعمل ببطارية بقوة 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات ، بينما يعمل الأخير ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 40 وات.

يتميز هاتف Huawei Nova 12 SE بإعداد كاميرا ثلاثية يتكون من مستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل ، وعدسة بزاوية عريضة للغاية 8 ميجابكسل ، ومستشعر ماكرو 2 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية هي كاميرا 32 ميجابكسل.

من ناحية أخرى، يحتوي Nova 12i على إعداد كاميرا مزدوجة مع مستشعر رئيسي 108 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل. تحتوي الجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل. يدعم الجهازين Wi-Fi 5 و Bluetooth 5.0 ولا يدعمان NFC.

سلسلة Huawei Nova 12: السعر والتوافر

يعد هاتف Huawei Nova 12s أغلى الأجهزة الثلاثة حيث يبلغ سعره 1999 رينجت ماليزي (حوالي 422 دولارًا أمريكيًا) ، بينما يتوفر Nova 12 SE و Nova 12i بسعر 1499 رينجت ماليزي و 1299 رينجت ماليزي (حوالي 317 و 275 دولارًا أمريكيًا) على التوالي.

اعتبارًا من الآن ، يتم إدراج الأجهزة للطلب المسبق على متجر Huawei على Shopee و Lazada. يحصل الذين يطلبون Nova 12s مسبقًا حتى 12 أبريل على ساعة Huawei Watch GT 3 SE مجانًا وحزمة هدايا بقيمة 988 رينجت ماليزي. لن يكون Nova 12i متاحًا للطلب المسبق ، ولكنه سيصل إلى المتاجر في 20 أبريل. يحصل المشترون الأوائل أيضًا على سوار Huawei Band 8 مجانًا وحزم هدايا بقيمة 308 رينجت ماليزي.