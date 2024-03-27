تحرك عاجل من الملكة رانيا العبدالله لإنقاذ أطفال غزة

استمعت الملكة رانيا العبدالله إلي شرح من الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية “انجير اشنغ” عن أوضاع الأطفال في غزة، وما يتعرضون له من قتل وتشويه.

جاء ذلك في اللقاء الذي جمع الملكة الأردنية - في مكتبها - بالرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية "انجير اشنغ".

وبحث اللقاء سبل تخفيف آثار الحرب الدموية التي تدمر حياة الأطفال، وحث المجتمع الدولي على زيادة وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مع الإصرار على ضرورة وقف فوري ونهائي لإطلاق النار.

وأكد اللقاء الذي حضرته المستشار الاستراتيجي للسياسات أنيتا باي على ضرورة فتح المزيد من المعابر البرية لزيادة تدفق المساعدات.

ويذكر أن مؤسسة إنقاذ الطفل تدعو إلى وقف فوري ونهائي لإطلاق النار لإنقاذ وحماية حياة الأطفال في غزة، واستئناف دخول السلع التجارية إلى غزة لوقف جوع الأطفال.