سيرة بلدنا.. قصة سائق حنطور رفض 1000 دولار مكافأة بعد أمانته مع سائحة|فيديو

كشف أبوالحسن عبدالظاهر، سائق الحنطور في محافظة أسوان، تفاصيل رفضه الحصول على 1000 دولار من سائحة بعد أن حافظ على متعلقاتها الشخصية، مشيرًا إلى أنه تعامل مع الأمر بسيرة وسمعة بلده مصر.



وأضاف أبوالحسن عبدالظاهر، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلاميتين، فاتن عبدالمعبود، وعبيدة أمير، عبر برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن السائحة كانت تزور معبد إدفو، وتركت المتعلقات الشخصية بها في الحنظور، لافتا إلى أن السائحة شعرت بسعادة كبيرة بعد أن علمت أن كل المتعلقات الخاصة بها معي.



وتابع أبوالحسن عبدالظاهر، سائق الحنطور ، أن السائحة كانت سعيدة لأن الأسورة الذهب التي كانت موجودة في حقيبتها، كانت تعتز بها، قائلا:"شكرتني وأخرجت مبلغ ألف دولار لإعطائه لي مكافأة ، لكني رفضت وأصريت على الرفض، والأهم إن السائحة دي ترجع بلدها وتقول على مصر كلام كويس".