سعر الذهب اليوم

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية عن سعر الذهب عيار 24 حوالي 3480 جنيها للبيع 3537 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأعلى فئة حوالي 3045 جنيها للبيع و 3095 جنيها للشراء.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2610 جنيهات للبيع و 2652 جنيها للشراء.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 2035 جنيها للبيع و 2069 جنيها للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 24.36 جنيها للبيع و 24.76 جنيها للشراء، وسجل انخفاض يقدر بنحو 40 جنيها.

والأونصة حوالي 2192 دولارا للبيع 2193 دولارا للشراء.

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.



وعن عوامل تحديد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.



وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.



أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

ومازال السؤال الأكثر انتشارا وبحثا هو عن الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب، وهذا ما كشفه عمرو المغربي، عضو الشعبة العامة للمجوهرات والذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية، وتحدث عن حال الذهب هذه الفترة، وهل حان وقت الشراء أم لا.



وقال عمرو المغربي أنه من قبل شهر رمضان بأسبوع، كان هناك حالة من الرواج في سوق الذهب، وطلبًا كبيرًا على المشغولات الذهبية، مشيرًا إلى أن هذه الحالة لا تزال مستمرة خلال الفترة الحالية، إذ أن الطلب على المشغولات الذهبية أكثر من السبائك.



وأضاف عضو شعبة الذهب، أن الفترة الحالية تشهد حالة من الاستقرار في أسعار الذهب، إذ أن الارتفاع أو الانخفاض تكون بسيطة، مع تغيرات سعر البورصة والعرض والطلب في السوق المحلي.

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