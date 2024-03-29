أضرار بأكبر شركة طاقة.. هجوم روسي على المحطات الحرارية والكهرومائية بأوكرانيا

قال مشغل شبكة الطاقة أوكرينيرجو، اليوم الجمعة، إن هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار الروسية أصابت محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية في وسط وغرب أوكرانيا، وهو أحدث هجوم على البنية التحتية للطاقة المتضررة بالفعل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، ذكرت أوكرينيرجو على تطبيق تيليجرام للرسائل: "خلال الليل، ضرب الروس مرة أخرى مرافق الطاقة في هجوم هائل ومشترك".

وقالت إن محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية في المناطق الوسطى والغربية "تضررت".

وأضاف مسؤولون إقليميون أن القوات الروسية هاجمت البنية التحتية في منطقة كاميانسكي بالقرب من مدينة دنيبرو. وأشاروا إلى أن شخصا واحدا على الأقل أصيب بجروح.

كما قال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، إن مرافق الطاقة في مناطق دنيبروبتروفسك وبولتافا وتشيركاسي تعرضت للهجوم هذا الصباح.

وقال جيلوشينكو على فيسبوك: "تم استهداف مرافق توليد الكهرباء بطائرات بدون طيار وصواريخ".

كما أفاد التليفزيون الأوكراني بسماع انفجارات في منطقتي إيفانو فرانكوفسك وخميلنيتسكي ومدينة دنيبرو حيث تم رصد صواريخ كروز الروسية في المجال الجوي الأوكراني.

وبدورها، أعلنت شركة "دي تك DTEK" الأوكرانية،اليوم الجمعة، أن روسيا هاجمت ثلاث محطات للطاقة الحرارية لأكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا، مما ألحق أضرارا بالمرافق.

وقالت الشركة على تطبيق تيليجرام للمراسلة: "تعرضت المعدات لأضرار بالغة.. وبعد انتهاء الهجوم، بدأ مهندسو الطاقة على الفور في إصلاح الضرر".

وقال موزع الطاقة الأوكراني ياسنو هذا الأسبوع إن DTEK فقدت حوالي 50٪ من قدرتها بعد تعرضها لهجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار الروسية.