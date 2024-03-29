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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد العمال: الدولة تسعى دائما لمساعدة الفئات الأقل دخلا.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن الدولة تسعى دائمًا لمساعدة الفئات الأقل دخلًا، لافتًا إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور لـ 6000 جنيه ساعدت الناس على مواجهة التضخم.
 

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وأضاف “البدوي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” من تقديم فاتن عبد المعبود والمذاع عبر فضائية صدى البلد، اليوم الجمعة، أن الدولة حريصة على إصلاح أحوال هذه الفئات خاصة في ظل تأثير التحديات الاقتصادية الموجودة.

 

وتابع، نائب رئيس اتحاد العمال أن الدولة قدمت الكثير من التيسيرات والتسهيلات لمنظومة صرف المعاشات، لتقليل معاناة هذه الفئة، مؤكدًا أن برامج الحماية الاجتماعية ساعدت الفئات المختلفة على تحسين أحوالها الاجتماعية.

اتحاد العمال الدولة الحد الأدنى للأجور صباح البلد صدى البلد

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