رئيس جهاز حماية المستهلك السابق: مصر تبنت فكرا جديدا لمواجهة أزمة الدولار

أكد الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، أن مبادرة خفض الأسعار تهدف لخفض الأسعار لنسب تتراوح بين 20 و30% وتوفيرها في جميع أنحاء البلاد.



وأشار “عبد المعطي"، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إلى أن الدولة المصرية وضعت يدها على بداية طريق حل مشكلة الدولار، حيث تبنت فكرا جديدا يواكب المتغيرات الاقتصادية، وأطلقت مبادرات جديدة.



تفعيل الدور الرقابي



وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك السابق أن تنفيذ مبادرة خفض الأسعار يحتاج لعدة إجراءات، أبرزها تفعيل الدور الرقابي في الشارع لضبط السوق، لافتًا إلى أن المبادرة تهدف لخفض أسعار مستلزمات الإنتاج.