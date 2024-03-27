عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جهاز حماية المستهلك السابق: مصر تبنت فكرا جديدا لمواجهة أزمة الدولار

أرشيفية
أرشيفية

أكد  الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، أن مبادرة خفض الأسعار تهدف لخفض الأسعار لنسب تتراوح بين 20 و30% وتوفيرها في جميع أنحاء البلاد.
 

وأشار “عبد المعطي"، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إلى أن الدولة المصرية وضعت يدها على بداية طريق حل مشكلة الدولار، حيث تبنت فكرا جديدا يواكب المتغيرات الاقتصادية، وأطلقت مبادرات جديدة.
 

txt

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 27 مارس 2024

txt

5 إجراءات عاجلة لخفض أسعار السلع.. ومفاجأة سارة بعد العيد| التفاصيل كاملة

تفعيل الدور الرقابي 
 

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك السابق أن تنفيذ مبادرة خفض الأسعار يحتاج لعدة إجراءات، أبرزها تفعيل الدور الرقابي في الشارع لضبط السوق، لافتًا إلى أن المبادرة تهدف لخفض أسعار مستلزمات الإنتاج.

 

الدولار مبادرة خفض الأسعار الأسعار صباح البلد صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

تدمير واجهات المنازل| شاهد عيان يروي تفاصيل حريق محطة الصرف الصحي بالمرج

تسريب مواد بترولية.. محافظة القاهرة تكشف كواليس حريق عدد من محطات الصرف الصحي

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينيات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

السيسي يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإغاثية في قطاع غزة| صور

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

بيان عاجل من المستشفى المُعالج للاعب أحمد رفعت نجم فيوتشر

من تلك الثانية| مشاهد لبداية انتقال النيران في الغاز بمحطة الصرف الصحي بالمرج الجديدة

ترشيحاتنا

إيه حكم الشخص العصفورة فى العمل؟.. وعلي جمعة: آثم وربنا يكره هذا الفعل

مترو الانفاق ينفي حدوث إنفجار داخل محطة المرج الجديدة بالخط الأول

هجوم عنيف على الجيش السوري وقت الإفطار.. ومصدر عسكري يكشف التفاصيل

معهد الفلك: الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك

غزوة بدر الكبرى.. أولى معارك الإسلام.. شهدت معجزة نزول الملائكة للقتال مع المسلمين

إسرائيل تستخدم تكنولوجيا التعرف على الوجه بغزة للبحث عن الأسرى ونشطاء المقاومة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الغريبة الناعمة

كيف أثر خسوف القمر على برجك.. حقائق أم خرافات

مارلون براندو بطل فيلم العراب.. لماذا رفض استلام جائزة الأوسكار عن الفيلم؟

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول العرقسوس على الإفطار

فيديو

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

عفريت رخيص.. حمادة هلال يداعب حمزة العيلى في كواليس مسلسل المداح

بعيد الفطر.. عمرو يوسف فى مواجهة كوميديا هشام ماجد وعلي ربيع والفيشاوى

صفع الوجه والضرب بالحذاء.. مدربون اعتدوا على لاعبيهم آخرهم المدير الفني للجزائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ