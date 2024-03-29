قطار أسوان القاهرة يُنهي حياة خمسيني في سوهاج

انتهت حياة موظف في نهاية العقد السادس من العُمر، دهسًا أسفل عجلات قطار "اسوان_ القاهرة"، أثناء محاولته استقلاله عقب تحركه من رصيف محطة السكة الحديد، دائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من قسم شرطة طهطا، يفيد بورود محضرًا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد طهطا.

يفيد بأنه أثناء محاولة المدعو (خالد م م ش- 56 عامًا- موظف- ومقيم بمحافظة القاهرة)، إستقلال القطار "أسوان– القاهرة"، عقب تحركه من المحطة.

لاختلال توازنه وسقوطه بين الرصيف والقطار؛ ما أدى إلى إصابته بكسر بالذراع الأيسر والقدم اليُسرى، وكدمات متفرقة بالجسم، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى طهطا العام؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية إلا أنه تُوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بدفن جثمان الفقيد.