التعليم في أسبوع| قرارات عاجلة بشأن امتحانات الإعدادية .. ومسابقة جديدة لـ18 ألف وظيفة للمعلمين .. وتدريس الفرنسية بالمدارس الحكومية من العام القادم

شهد الاسبوع الماضي عددا من الأخبار والأحداث الهامة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم قبل الجامعي في مصر ، وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد أبرز أخبار التعليم قبل الجامعي على مدار الأسبوع .

5 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني 5 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، تمثلت في :

استخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الإعدادية لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، وضمان حقوق ومصلحة الطالب.

مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية “هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو الكترونية”.

التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا.

مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.

التدرج فى مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.

وفاة الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم

توفي الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، وأستاذ التصميم الميكانيكي والإنتاج بكلية الهندسة جامعة القاهرة ، وذلك إثر وعكة صحية نقل بسببها إلى مستشفى دار افؤاد وتم احتجازه في العناية المركزة .

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا أكد خلاله أنه ينعي هو وكافة العاملين بالوزارة ببالغ الحزن والأسى الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني الذي وافته المنية اليوم بعد أزمة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن الدكتور محمد مجاهد، رحمة الله عليه، كان رجلا وطنيا ونموذجا للتفاني والإخلاص في العمل، وحقق العديد من الإنجازات في تطوير قطاع التعليم الفني وتحسين صورته وتعزيز دوره في خدمة الصناعة وسوق العمل عبر تقوية الشراكات الدولية في تطوير التعليم الفني ونقل التجارب الناجحة إلي مصر.

مسابقة لشغل أكثر من 18 ألف وظيفة معلم مساعد بالتربية والتعليم

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، حيث بحثا التخصصات ذات الأولوية من المواد الدراسية، والمقرر أن يتضمنها الجهاز في شروط مسابقة شغل 18886 وظيفة معلم مساعد مادة، التي سيطرحها قريبا.

وأكد الدكتور رضا حجازي، أن المسابقة المقرر أن يطرحها الجهاز قريبًا ستتضمن التخصصات الدراسية التي تعاني الوزارة من عجز شديد بها، على أن يتم استيفاء باقي الاحتياجات في المسابقات التالية.

إجراءات عاجلة لمنح شهادة الصلاحية للمعلمين في ترقيات 2024

أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين تنبيهات عاجلة بشأن ترقيات المعلمين 2024، وذلك في إطار تنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين، وفي ضوء موافقة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين، على تنفيذ برامج التنمية المهنية اللازمة لـ ترقيات المعلمين 2024 أونلاين عبر منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين http://pat.edu.eg/ .

وقررت الأكاديمية المهنية للمعلمين أن يتم التنبيه كتابياً على شاغلي وظيفة معلم أول أ فقط الذين تم تسجيل ترشحهم لـ ترقيات المعلمين 2024 بمديريتهم، الالتزام بالدخول على منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين http://pat.edu.eg/ ، لحجز برنامج التنمية المهنية اللازم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي على وظائف المعلمين "مجتمعات التعلم المهنية في عصر الذكاء الاصطناعي" في الفترة من 17 أبريل 2024 حتى 23 مايو 2024 طبقا لتوزيع المديريات التعليمية بالمحافظات الموضحة على النحو التالي:

القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس ودمياط والدقهلية: التدريب من 17 أبريل حتى 23 أبريل.

القليوبية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والشرقية: التدريب من 24 أبريل حتى 4 مايو.

البحيرة والإسماعيلية والجيزة وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط: التدريب من 5 مايو حتى 16 مايو.

سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال وجنوب سيناء والأقصر: التدريب من 17 مايو حتى 23 مايو.

تدريس الفرنسية “لغة ثانية” بالمدارس الحكومية من العام القادم

استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، السفير إريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجال التعليم قبل الجامعي، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.



وأكد الدكتور رضا حجازى على العلاقات الوطيدة والتعاون الوثيق بين مصر وفرنسا فى مختلف المجالات، لاسيما فى مجال التعليم قبل الجامعى من خلال العديد من المشروعات التعليمية.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية حريصة على تعلم أبناؤها العديد من اللغات، وتمكين كافة المهتمين باللغة الفرنسية من تحسين مستوياتهم، مشيرًا إلى أنه سيتم تدريس اللغة الأجنبية الثانية بالمدارس الحكومية بالمرحلة الإعدادية بداية من العام الدراسى 2024 / 2025، وتشمل اللغة الفرنسية بجانب عدد من اللغات الأخرى؛ لافتا إلى أن للطالب له كامل الحرية في اختيار اللغة الثانية.

«بروفة عملي» بالمدارس لتدريب طلاب أولى ثانوي على «امتحانات التابلت»

شهدت المدارس الثانوية تدريبات عملية لتدريب طلاب الصف الأول الثانوي على طريقة حل الامتحانات الإلكترونية على التابلت.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي شددت على ضرورة اهتمام المدارس الثانوية ، بتسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي وتدريبهم على استخدامه استعدادا لخوض امتحانات الترم الثاني 2024 الالكترونية المقرر عقدها على التابلت .

التعليم تنفي رفع الغياب في المدارس خلال النصف الثاني من شهر رمضان

نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرار رسمي من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ينص على رفع الغياب في المدارس في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم .

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، شدد على ضرورة انتظام الدراسة طوال شهر رمضان المبارك تبعا للجداول المعلنة في المدارس .

وأضاف المصدر ، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر تعليماته لجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية بضرورة مواصلة تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، وخاصة المرحلة الإعدادية والثانوية ، مع التأكيد على ضرورة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي بشأن الطالب الذي يتعدى نسبة الغياب القانونية ، وذلك بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفصله من المدرسة.

إعفاء طلاب 3 صفوف دراسية من امتحانات الترم الثاني

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك ثلاثة صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني 2024 التحريرية نظرا لإعفاءهم منها بحق القانون.

و قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لن يتم عقد امتحانات الترم الثاني لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اعفاء طلاب الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي من عقد اي امتحانات رسمية ، يأتي وفقًا لفلسفة نظام التعليم الجديد، و استكمالًا لعملية تطوير منظومة التعليم التى بدأت من خلال تطوير المرحلة الابتدائية ومناهجها وفق المعايير الدولية.

وزير التعليم يفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بزيارة لمحافظة الشرقية ، فى إطار جولاته المستمرة بالمحافظات لمتابعة انضباط سير العام الدراسي .

حيث قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، برفقة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بافتتاح المدرسة الرسمية الدولية "IPS" التابعة لإدارة فاقوس التعليمية .

إعلان نتيجة مسابقة وظائف معلم مساعد

ظهرت على موقع بوابة الوظائف الحكومية، نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد فصل في 15 محافظة.

وتم إتاحة الدخول على رابط نتيجة الإمتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد فصل في 15 محافظة على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الضغط على : https://jobs.caoa.gov.eg/ .

انطلاق امتحانات شهر مارس

انطلقت امتحانات شهر مارس في المدارس ، وفقا للجداول المعلنة من الإدارات التعليمية ، وتم التشديد على الطلاب بضرورة الحضور طوال امتحانات شهر مارس 2024

وأكدت المدارس أنه سيتم تفعيل الانذرات لمعتادي الغياب واتخاذ اجراءات الفصل ضد المنقطعين

وتعقد امتحانات شهر مارس 2024 في الأجزاء المقررة خلال شهر مارس فقط ، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة أن تكون أسئلة امتحانات شهر مارس 2024 مُبسطة وغير معقدة و خالية من أي شيء له علاقة بالسياسة .

ويتم وضع امتحانات شهر مارس 2024 بمعرفة المدرسة وتحت مسئولية الموجه الأول للمادة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات شهر مارس 2024 لن يتسبب في تعطيل الدراسة في المدارس .