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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

صراخ وانهيار.. تفاصيل حلقة نسرين أمين ويسرا اللوزي في «رامز جاب من الآخر»

رامز جاب من الأخر
رامز جاب من الأخر

رامز جاب من الآخر.. صراخ ورعب نسرين أمين ويسرا اللوزي في الغرفة السوداء 

انهيار نسرين أمين ويسرا اللوزي في مواجهة نعامة رامز جاب من الآخر 

رامز جاب من الآخر.. نسرين أمين تجذب يسرا اللوزي من شعرها 

 

وقعتا الفنانتان نسرين أمين ويسرا اللوزي، ضحيتي مقلب رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة.

وخلال أحداث المقلب، طالب رامز جلال من الفنانتين تجسيد مشهد تمثيلي، وقامت الفنانة نسرين أمين بشد شعر الفنانة يسرا اللوزي خلال المشهد التمثيلي.

وخلال أحداث الحلقة، صرختا الفنانتين؛ بعد مواجهة كلب رامز جلال الشرس، ودخل في حالة رعب شديد من هول الموقف بعد الدخول إلى الغرفة السوداء.

وخلال أحداث الحلقة، شعرت الفنانتان بالانهيار أمام نعامة رامز جلال، بعد أن خرجتا من النفق في رامز جاب من الآخر.

كشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

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