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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محارب داعش.. فرنسا: اعتقال طالب للاشتباه في تحضيره هجوم إرهابي على مدرسة

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

أفادت وسائل إعلام فرنسية اليوم الجمعة بأن السلطات اعتقلت طالب في المدرسة الثانوية يبلغ من العمر 16 عامًا بالقرب من مدينة بوردو بعد تهديدات بالقتل والهجوم.

وأشارت قناة BFMT  الفرنسية أنه تم القبض على المراهق البالغ من العمر 16 عامًا صباح يوم الجمعة 29 مارس في منزله في سينون، بالقرب من بوردو.

وأضافت القناة الفرنسية نقلا عن مصدر قضائي أن طالبًا في المدرسة الثانوية يبلغ من العمر 16 عامًا تم احتجازه لدى الشرطة يوم الجمعة 29 مارس، حيث يشتبه في أنه وجه تهديدات بمهاجمة مؤسسة مدرسية وتهديدات بالقتل ضد المعلمين وإدارة المدرسة.

وأرسل طالب المدرسة الثانوية، الذي التحق بمدرسة Trégey الثانوية في بوردو، عدة رسائل بريد إلكتروني يوم الثلاثاء الماضي تتضمن تهديدات بالقتل ضد مديره وأربعة معلمين، وقدموا شكاوى ضده.

وفي رسائل البريد الإلكتروني التي وقعها باسم "محارب داعش"، قال أيضا إنه كان على وشك تفجير مدرسته الثانوية.

اعتقال طالب هجوم إرهابي على مدرسة محارب داعش مدينة بوردو طالب في المدرسة الثانوية

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