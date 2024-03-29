القضايا التي يناقشها مسلسل محارب .. مؤلف العمل الدرامي يوضح | فيديو

قال محمد سيد بشير، مؤلف مسلسل محارب، إن فكرة مسلسل محارب جاءته من الواقع وما نرى في الآونة الأخيرة عبر السوشيال ميديا، ومن الأكاذيب التي يستخدمها البعض عبر السوشيال ميديا ضد أناس ويورطونهم في أحداث لا علاقة لها بالحقيقة.

أضاف بشير، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "إحنا بنشوف حاجات كتير من دي أوي في السوشيال ميديا وبنشوف إن هما ممكن يسوقوا الجماهير أو الناس المتابعين ليهم بشكل سلبي.. والمجمل والأهم عندي في الموضوع إني أقدر أربط شخصية من الواقع اللي عايشينه وأمزجها ما بين القضايا اللي بنعيشها في الفترة".

وتابع: "في قضايا الفترة دي بنشوفها زي قضايا الشباب المتهور اللي بنشوفهم في الشارع ومعندهمش وعي من اللي بيعملوه بجانب اللي بنشوفه في السوشيال ميديا وفي التيك توك".