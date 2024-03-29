بيت الرفاعي الحلقة 19.. ملك قورة تكتشف حملها من أحمد رزق

توالت أحداث الحلقة 19 من مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة، ويعرض يوميا عبر شاشة قناة on في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويقدم خلالها شخصية الدكتور ياسين الرفاعي الذي يواجه كثير من التحديات .

وشهدت أحداث الحلقة 19 من مسلسل بيت الرفاعي اكتشاف رقية التي تجسد شخصيتها الفنانة ملك قورة لمفاجأة، وهي أنها حامل من فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق.

بدأت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 18 عندما قررت جملات أن تأخذ رقية وتهرب ليذهبا لياسين وبالفعل وصلوا لها أثناء زيارتهم للمقابر وأخذ ياسين لهم شقة ليستقرا فيها بعيدا عن فاروق.

وذهب فاروق، بـ داليا إلى المستشفى لأنها تعرضت للإجهاض، واتهمت داليا، رقية، وجملات، بالتسبب في إجهاضها.

وفي مشهد آخر اعترف ياسين، لـ جملات، ورقية، بأن ناهد "عايدة رياض" هى والدة فاروق وكانت تعمل راقصة.



ويشهد مسلسل بيت الرفاعي، العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.



ويجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دور “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك قورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.