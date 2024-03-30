أخبار التكنولوجيا|فيسبوك يتجسس سرا على نصف مليار مستخدم.. جوجل تقتبس ميزة واتساب الأكثر استخداما

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
جوجل تقتبس ميزة واتساب الأكثر استخداما.. تعرف عليها
أطلقت شركة جوجل، ميزة التسجيلات الصوتية لتطبيق المراسلة الخاصة بها Google Chat، والتي تعد من أشهر المزايا التي يتميز بها تطبيق واتساب WhatsApp وتطبيقات المراسلة الأخرى.
واتساب يفاجئ الملايين بتحديث جديد هيكسر الدنيا.. حمله فورا
في أبريل 2023، بدأ فريق واتساب WhatsApp، باختبار شريط التنقل المثبت في الأسفل والمعاد تصميمه لنظام أندرويد، وبعد ما يقرب من عام، وصلت إعادة التصميم أخيرا إلى الإصدار الثابت من التطبيق.
تفاصيل صادمة.. فيسبوك يتجسس على نصف مليار مستخدم
كشفت وثيقة قضائية تم الكشف عنها مؤخرا، عن عمليات فيسبوك السرية للتجسس على أكثر من نصف مليار مستخدم لموقع سناب شات Snapchat، من خلال مبادرة سرية أطلقت عليها اسم “Project Ghostbusters”.
بسعر رخيص للغلابة .. مقارنة بين ريلمي نوت 50 وشاومي Poco C61
تتنافس شركات تصنيع الهواتف الذكية فيما بينها ليس فقط ضمن الفئات الرائدة، بل أيضا في الفئات المتوسطة والاقتصادية، ومن بين أحدث الهواتف التي تنتمي إلى الفئة المنخفضة وتم إطلاقها مؤخرا في عدد من الأسواق الدولية، هاتف شاومي Poco C61، وهاتف ريلمي Realme Note 50.
ميزة مهمة يجلبها نظام أندرويد 15 القادم من جوجل.. تعرف عليها
تعتزم شركة جوجل، تزويد نظامها التشغيلي القادم أندرويد 15، بميزة خصوصية جديدة تتيح للمستخدمين القدرة على منع شركات الاتصالات من الوصول إلى مواقعهم الجغرافية.
مبلغ خرافي هيصدمك.. شاومي تكشف تكلفة إصلاح أحدث هواتفها
طرحت شركة شاومي Xiaomi، إصدار من التيتانيوم لهاتفها الرائدة Xiaomi 14 Ultra، والذي يتميز بميزات رائعة مثل الاتصال عبر الأقمار الصناعية والتصميم الفاخر وسعر باهظ للغاية، لذا فإن تكلفة إصلاحه قد أموالا كثيرة.
كاميرا 108 ميجابكسل.. موبايل اقتصادي ببطارية ضخمة يغزو الأسواق
كشفت شركة آيتل Itel الصينية، عن أحدث إصداراتها من الهواتف الاقتصادية صديقة الميزانية، التي تقدم قيمة حقيقية من المواصفات والإعدادات مقابل سعر مقبول.