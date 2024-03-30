أخبار التكنولوجيا|فيسبوك يتجسس سرا على نصف مليار مستخدم.. جوجل تقتبس ميزة واتساب الأكثر استخداما

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أطلقت شركة جوجل، ميزة التسجيلات الصوتية لتطبيق المراسلة الخاصة بها Google Chat، والتي تعد من أشهر المزايا التي يتميز بها تطبيق واتساب WhatsApp وتطبيقات المراسلة الأخرى.

في أبريل 2023، بدأ فريق واتساب WhatsApp، باختبار شريط التنقل المثبت في الأسفل والمعاد تصميمه لنظام أندرويد، وبعد ما يقرب من عام، وصلت إعادة التصميم أخيرا إلى الإصدار الثابت من التطبيق.

كشفت وثيقة قضائية تم الكشف عنها مؤخرا، عن عمليات فيسبوك السرية للتجسس على أكثر من نصف مليار مستخدم لموقع سناب شات Snapchat، من خلال مبادرة سرية أطلقت عليها اسم “Project Ghostbusters”.

تتنافس شركات تصنيع الهواتف الذكية فيما بينها ليس فقط ضمن الفئات الرائدة، بل أيضا في الفئات المتوسطة والاقتصادية، ومن بين أحدث الهواتف التي تنتمي إلى الفئة المنخفضة وتم إطلاقها مؤخرا في عدد من الأسواق الدولية، هاتف شاومي Poco C61، وهاتف ريلمي Realme Note 50.

تعتزم شركة جوجل، تزويد نظامها التشغيلي القادم أندرويد 15، بميزة خصوصية جديدة تتيح للمستخدمين القدرة على منع شركات الاتصالات من الوصول إلى مواقعهم الجغرافية.

طرحت شركة شاومي Xiaomi، إصدار من التيتانيوم لهاتفها الرائدة Xiaomi 14 Ultra، والذي يتميز بميزات رائعة مثل الاتصال عبر الأقمار الصناعية والتصميم الفاخر وسعر باهظ للغاية، لذا فإن تكلفة إصلاحه قد أموالا كثيرة.

كشفت شركة آيتل Itel الصينية، عن أحدث إصداراتها من الهواتف الاقتصادية صديقة الميزانية، التي تقدم قيمة حقيقية من المواصفات والإعدادات مقابل سعر مقبول.