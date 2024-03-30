استمرار أعمال تطوير مدخل مدينة مرسى مطروح

تفقد المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد بمطروح ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح والمهندس محمد العشري مدير عام مديرية الطرق بالمحافظة وممثلي شركات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء أعمال التطوير بحي الشروق بالكيلو ٧ ومدخل المدينة من أعمال بنية تحتية قبل أعمال الرصف من مراجعة وتنسيق في شبكات الصرف الصحي والغاز والكهرباء والاتصالات وغيرها لتوفير مزيد من الخدمات في إطار جهود المحافظة لتطوير المنطقة بالشكل الحضاري والتيسير على حركة السيارات والمواطنين.



يأتي ذلك بعد توسعة الشارع وإزالة الإشغالات، مع المتابعة المستمرة لإزالة المعوقات بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية في أعمال البنية التحتية في إطار الأعمال الجارية لتطوير وتوسعة مدخل حي الشروق والتي يتم تنفيذها في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة.



كما تم تفقد أعمال تطوير وتوسعة مدخل المدينة من الكيلو ٨ إلى داخل المدينة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.