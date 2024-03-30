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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الصحة يتابع تقديم الخدمات الصحية بمستشفى مطروح العام

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة خلال الجولة

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح مستشفى مطروح العام لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي.

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بدأ "سالم" جولته بالمرور على قسم الباطنة وعناية الباطنة وقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.


كما استمع لبعض مرافقي الحالات أثناء المرور للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة وأكد  توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.


ووجه وكيل وزارة الصحة بمطروح الشكر والثناء للفريق الطبي بقسم الغسيل الكلوي بمستشفى مطروح العام على جهودهم الكبيرة في تقديم خدمة طبية تليق بأهالي المحافظة وتحقق رضاهم، مؤكدا أنه وجميع الأطقم الطبية لم ولن يدخروا أي جهد في سبيل تقديم الخدمات الطبية العاجلة واللائقة للمترددين على المنشآت الصحية بمحافظة مطروح.


كما وجه "سالم" لإدارة المستشفى بعمل الإجراءات اللازمة بخصوص المرضي مجهولي الهوية والتواصل مع الجهات المعنية لسرعة الوصول لأهليتهم وتقديم الدعم والمساندة لهم.


رافق وكيل وزارة الصحة الدكتور صبري شعبان مدير المستشفى والدكتور محمد طارق الكاسح نائب مدير المستشفى والدكتورة أميرة صابر عضو إدارة المستشفيات وعاصم النحاس المسؤول الإعلامي للمديرية.


وأكد وكيل وزارة الصحة أن الجولات مستمرة على كافة المنشآت الصحية وأنه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.

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