قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

تواصل جماهير الزمالك البحث عن قناة تذيع مباراة الفريق ضد مودرن فيوتشر في بطولة الكونفدرالية، بعدما أسفرت قرعة الدور ربع النهائي عن مواجهة مصرية خالصة ذهابًا وإيابًا.

وفي إطار بحث الجماهير، ستنطلق مباراة الزمالك ضد فيوتشر في تمام الساعة التاسعة مساء غد بتوقيت القاهرة، على ملعب السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

ويمكن مشاهدة اللقاء عبر قناة تايم سبورتس الأرضية، حيث ستذاع المباراة دون تشفير للمتابعين.

وأعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب جوزيه جوميز عن القائمة المشاركة في المباراة، وتضم القائمة كلا من: