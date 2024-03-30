قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

تواصل جماهير الزمالك البحث عن قناة تذيع مباراة الفريق ضد مودرن فيوتشر في بطولة الكونفدرالية، بعدما أسفرت قرعة الدور ربع النهائي عن مواجهة مصرية خالصة ذهابًا وإيابًا.
وفي إطار بحث الجماهير، ستنطلق مباراة الزمالك ضد فيوتشر في تمام الساعة التاسعة مساء غد بتوقيت القاهرة، على ملعب السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة.
القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر
ويمكن مشاهدة اللقاء عبر قناة تايم سبورتس الأرضية، حيث ستذاع المباراة دون تشفير للمتابعين.
وأعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب جوزيه جوميز عن القائمة المشاركة في المباراة، وتضم القائمة كلا من:
- حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، معاذ علاء الدين.
- خط الدفاع: حمزة المثلوثي، عمر جابر، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، ياسر حمد، أحمد فتوح.
- خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي، زياد كمال، مهاب ياسر، أحمد مصطفى "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، مصطفى شلبي، يوسف أوباما.
- خط الهجوم: سيف الجزيري، ناصر منسي، سامسون أكينيولا.