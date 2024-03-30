الزمالك وفيوتشر الأبرز.. مواعيد مباريات ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية

تقام منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية يومي الأحد والاثنين؛ حيث يعد اللقاء الاقوي هي مباراة الزمالك وفيوتشر.

إليكم جدول مواعيد مباريات ربع نهائي بطولة الكونفدرالية، حيث ستشهد المنافسات صراعًا مصريًا خالصًا بين الزمالك ومودرن فيوتشر من أجل التأهل إلى دور نصف النهائي:

**مواعيد مباريات ذهاب ربع النهائي

- الأحد 31 مارس 2024:

- ريفرز يونايتد النيجيري - اتحاد العاصمة الجزائري (الساعة 3:00 عصرًا)

- الملعب المالي - دريمز الغاني (الساعة 7:00 مساءً)

- مودرن فيوتشر - الزمالك (الساعة 9:00 مساءً)

- أبو سليم الليبي - نهضة بركان المغربي (الساعة 9:00 مساءً)

**مواعيد مباريات إياب ربع النهائي

- الأحد 7 أبريل 2024:

- دريمز الغاني - الملعب المالي (الساعة 6:00 مساءً)

- الزمالك - مودرن فيوتشر (الساعة 10:00 مساءً)

- اتحاد العاصمة الجزائري - ريفرز يونايتد النيجيري (الساعة 11:00 مساءً)

- الإثنين 8 أبريل 2024:

- نهضة بركان المغربي - أبو سليم الليبي (الساعة 12:00 مساءً)