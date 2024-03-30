عصير رخيص جدا يحمى من 10 أمراض

يعد عصير البرتقال من اكثر المشروبات الصحية التي تساعد في حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض فهو غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين سي، والبوتاسيوم، وحمض الفوليك، والألياف.



وفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديانا أعرض لكم أهم فوائد عصير البرتقال

تعزيز جهاز المناعة:

يحتوي عصير البرتقال على كمية عالية من فيتامين سي، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد على تقوية جهاز المناعة ومحاربة العدوى.

تحسين صحة القلب:

يُساعد البوتاسيوم الموجود في عصير البرتقال على تنظيم ضغط الدم، بينما تعمل الألياف على خفض مستويات الكوليسترول.

الوقاية من السرطان:

تُشير الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في عصير البرتقال قد تساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

تحسين الهضم:

تُساعد الألياف الموجودة في عصير البرتقال على تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

تعزيز صحة البشرة:

يُساعد فيتامين سي الموجود في عصير البرتقال على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين ضروري لصحة البشرة.

تحسين صحة العين:

يحتوي عصير البرتقال على فيتامين أ، وهو ضروري لصحة العين والوقاية من أمراض العيون مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر.

صحة العين

تعزيز صحة العظام:

يحتوي عصير البرتقال على الكالسيوم، وهو ضروري لصحة العظام والوقاية من هشاشة العظام.

تحسين وظائف الدماغ:

يُساعد حمض الفوليك الموجود في عصير البرتقال على تحسين وظائف الدماغ والوقاية من أمراض مثل الزهايمر.

ترطيب الجسم:

يُعدّ عصير البرتقال مصدرًا غنيًا بالماء، مما يساعد على ترطيب الجسم ومنع الجفاف.

تحسين المزاج:

يُساعد فيتامين سي الموجود في عصير البرتقال على تحسين المزاج ومكافحة التوتر.