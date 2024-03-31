عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسلات المتحدة تتصدر استفتاء النقاد وصحفي الفن بمهرجان دراما رمضان

صدى البلد

انطلق أمس تصويت النقاد وصحفيي الفن لمهرجان دراما رمضان، بالتزامن مع تصويت الجمهور الذي انطلق منذ اليوم الأول لشهر رمضان، ويستمر حتى نهاية الموسم.

وظهرت ملامح تصويت النقاد وصحفيين الفن، خلال أول يوم لصالح مجموعة من الأعمال الدرامية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ حقق مسلسل "الحشاشين" أعلى نسبة تصويت حتى الآن ضمن مسابقة المسلسلات التاريخية،  في حين تدور المنافسة بين مسلسلات "بابا جه" و"الكبير اوي 8" ضمن مسابقة المسلسلات الكوميدية، وفي مسابقة الدراما الاجتماعية تتنافس بقوة مسلسلات "كامل العدد +1"  و"صدفة"، وفي الدراما الشعبية يتصدر حتى الأن مسلسل "حق عرب".

فيما يتصدر الاستفتاء حتى الآن على جائزة أفضل ممثل كريم عبد العزيز، وجائزة أفضل ممثلة يتنافس عليها حتى الآن روجينا وغادة عبدالرازق، ويتنافس أحمد مكي وأكرم حسني على جائزة أفضل ممثل كوميدي.

ويواصل نقاد وصحفيين الفن التصويت خلال الفترة المقبلة، إذ يشارك في التصويت ما يصل إلى 100 ناقد فني وصحفي فني حصلوا جميعا على استمارة التصويت والاختيار، كما يستمر تصويت الجمهور حتى نهاية شهر رمضان عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

من ناحيته قال فتحى شريف رئيس المهرجان، إن إدارة المهرجان قررت توزيع 5 جوائز قيمة كل جائزة منها 5000 بعنوان (وحشتونا) تقدم لكبار الفنانين الغائبين عن المشاركة فى الأعمال الفنية منذ فترة، مضيفا: “نسعي لعقد بروتوكول مع نقابة الممثلين لترشيح هؤلاء النجوم وتكريمهم من قبل النقيب الدكتور أشرف ذكي”.

وأشار شريف إلى أن تقديم فقرات المهرجان وجوائز المكرمين سيكون بشكل مختلف وتقدمه 4 مذيعات من كبار مذيعات مصر والعالم العربي بواقع 3 مذيعات سيقدمن جوائز التكريم للأعمال المصرية وإعلامية خليجية كبيره ستقدم تكريم المسلسلات الخليجية.

جدير بالذكر أن الدورة الأولى لمهرجان دراما رمضان تقام 5 مايو بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وبالتعاون مع النقابات الفنية المختصة.

مهرجان دراما رمضان فعاليات مهرجان دراما رمضان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أبطال مسلسل الحشاشين مسلسلات رمضان 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف | تفاصيل وصور

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

تناولت الحبوب .. ننشر نص شهادة والد رحاب ضحية البراجيل فى التحقيقات|انفراد

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

معركة طاحنة..تصالح فتيات مشاجرة ستاربكس فى القسم ..فيديو

كانت ضامنة خطيبها وهتتحبس.. ننشر اعترافات والدة رحاب ضحية البراجيل في التحقيقات (انفراد)

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

موضوعات متعلقة

خالد نور وولده نور خالد الحلقة 6.. شيكو يثبت عدم وجود نسخة أخرى لوالده .. وحمزة العلي يصاب بالجنون

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20 .. تامر نبيل يكتشف سرا عن شقيقه أحمد رزق

بدون سابق إنذار الحلقة 5.. آسر ياسين يبحث عن سجلات حضانة ابنه

مسلسل العتاولة الحلقة 20 .. السقا يفشل فى إنقاذ زينة وخضر يستعد لعملية سرقة جديدة

الكبير أوي 8 الحلقة الـ20.. غوريلا .. مفاجأة مربوحة للكبير

أغانى كبار نجوم الطرب بصوت "مؤمن خليل" فى الليلة 12 لـ "هل هلالك"

محمد حماقي يعترف: لا أحب النقد لهذا السبب.. فيديو

حماقي: لابد من رد الإهانة والسب لأن هذا حقي.. فيديو

ترشيحاتنا

شريف مدكور: التنمر سبب إصابتي بالسرطان.. فيديو

بث مباشر.. صلاة التهجد من الحرمين الشريفين أول ليالي العشر الأواخر

صور فضائية حديثة تكشف مفاجآت جديدة عن سد النهضة

سوريا.. مصرع وإصابة 31 شخصا إثر انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبي

موعد إجازة عيد الفطر 2024| موعده بالتواريخ والأيام.. وعطلات أبريل

أمير مرتضى منصور: نجم وسط الأهلي ومنتخب مصر مضى فى الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بسكويت العيد بأسهل وصفة

إمام مسجد يثير الجدل باستخدام الهاتف أثناء الصلاة.. مشهد صادم وجدل دائر

لعيد الفطر .. طريقة عمل بسكويت الشاي بلبن

هيحصل يوم 8 أبريل .. تأثير الكسوف الكلى على الأبراج الفلكية

فيديو

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ