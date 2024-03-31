مسلسلات المتحدة تتصدر استفتاء النقاد وصحفي الفن بمهرجان دراما رمضان

انطلق أمس تصويت النقاد وصحفيي الفن لمهرجان دراما رمضان، بالتزامن مع تصويت الجمهور الذي انطلق منذ اليوم الأول لشهر رمضان، ويستمر حتى نهاية الموسم.

وظهرت ملامح تصويت النقاد وصحفيين الفن، خلال أول يوم لصالح مجموعة من الأعمال الدرامية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ حقق مسلسل "الحشاشين" أعلى نسبة تصويت حتى الآن ضمن مسابقة المسلسلات التاريخية، في حين تدور المنافسة بين مسلسلات "بابا جه" و"الكبير اوي 8" ضمن مسابقة المسلسلات الكوميدية، وفي مسابقة الدراما الاجتماعية تتنافس بقوة مسلسلات "كامل العدد +1" و"صدفة"، وفي الدراما الشعبية يتصدر حتى الأن مسلسل "حق عرب".

فيما يتصدر الاستفتاء حتى الآن على جائزة أفضل ممثل كريم عبد العزيز، وجائزة أفضل ممثلة يتنافس عليها حتى الآن روجينا وغادة عبدالرازق، ويتنافس أحمد مكي وأكرم حسني على جائزة أفضل ممثل كوميدي.

ويواصل نقاد وصحفيين الفن التصويت خلال الفترة المقبلة، إذ يشارك في التصويت ما يصل إلى 100 ناقد فني وصحفي فني حصلوا جميعا على استمارة التصويت والاختيار، كما يستمر تصويت الجمهور حتى نهاية شهر رمضان عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



من ناحيته قال فتحى شريف رئيس المهرجان، إن إدارة المهرجان قررت توزيع 5 جوائز قيمة كل جائزة منها 5000 بعنوان (وحشتونا) تقدم لكبار الفنانين الغائبين عن المشاركة فى الأعمال الفنية منذ فترة، مضيفا: “نسعي لعقد بروتوكول مع نقابة الممثلين لترشيح هؤلاء النجوم وتكريمهم من قبل النقيب الدكتور أشرف ذكي”.

وأشار شريف إلى أن تقديم فقرات المهرجان وجوائز المكرمين سيكون بشكل مختلف وتقدمه 4 مذيعات من كبار مذيعات مصر والعالم العربي بواقع 3 مذيعات سيقدمن جوائز التكريم للأعمال المصرية وإعلامية خليجية كبيره ستقدم تكريم المسلسلات الخليجية.

جدير بالذكر أن الدورة الأولى لمهرجان دراما رمضان تقام 5 مايو بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وبالتعاون مع النقابات الفنية المختصة.