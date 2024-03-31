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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كوبرا الحلقة 5.. البوليس يحاصر محمد إمام وحربي يقتل شقيقه

كوبرا
كوبرا

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل كوبرا، خطف رجال شيخون وشقيقه حربي عبد الرحمن شقيق كوبرا وصديقه سيكا.

واعتدى حربي بالضرب على شقيق وصديق كوبرا، حتى انهار عبد الرحمن ويعتقدون جميعا أنه توفى وألقوه في الشارع بعد هروب سيكا وإبلاغ الشرطة.

وتوصل البوليس إلى كوبرا في مخبؤه بدمياط وحاصره ضابط المباحث في نهاية الحلقة بعدما اكتشف حقيقة الشبح.


 

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كوبرا الحلقة 4.. كرامات محمد إمام في دمياط  والبوليس يقترب منه

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كوبرا الحلقة 3.. محمد إمام يهرب من الشرطة في منزل أشباح

اختفى الهارد من المنزل المهجور وعرف كوبرا حقيقة الشبح وهو مؤامرة من صديقه في السجن وحارس المنزل للحصول على أموال من أهل المنطقة.

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم .

كوبرا مجدى كامل محمود عبد المغني محمود البزاوي محمد ثروت

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