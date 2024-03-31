نجوم متلألئة.. تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية العبسي في العياط| صور

شهدت قرية العبسي التابعة لمركز ومدينة العياط بمحافظة الجيزة، تكريم 170 طفلا وطفلة وعدد من الشباب والفتيات من حفظة القرآن الكريم بالقرى التابعة للوحدة المحلية ببرنشت، خلال احتفالية نظمها شباب قرية العبسي، التابعة لمركز ومدينة العياط بمحافظة الجيزة، على روح عمدة القرية العمدة سعد طايع اللهيبي، تحت شعار "النجوم المتلألئة"، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في حفظ وتعلم كتاب الله.

وذلك بحضور الصحفي والإعلامي أحمد سيد زهران، المستشار محمد سعد طايع اللهيبي، الدكتور مصطفى أبوزيد، والطيار محمد فوزي ابو شميلة، والمعلم الفاضل معتصم صلاح، والمستشار مصطفى يحيى عبيد، والمهندس محمد سعد حجاج، والمستشار سعودي فصيح سيف النصر.

جاءت الاحتفالية، لتكريم الشباب المبدعين الذين بذلوا جهودًا كبيرة في حفظ ودراسة كتاب الله العزيز، وإنهم النجوم اللامعة التي تنير دروب الهدى والعلم، وترفع راية التفوق والتميز في حفظ القرآن الكريم.

وأكد الصحفي أحمد زهران، أن تكريم حفظة القرآن الكريم، يعكس رؤية شباب القرية الحريص على تشجيع الشباب على حفظ القرآن الكريم وتنمية العلم والروحانية، وذلك لبناء جيل قوي ومتفوق يحمل راية العلم والتقدم، والحفظة المتلألئة هم جزء أساسي من هذه الرحلة.

وأضاف زهران، أن الاحتفالية تهدف إلى تشجيع وتكريم حفظة القرآن الكريم ،وتقدير جهودهم في حفظ وتعلم كتاب الله، فالقرآن الكريم، كتاب الله يحمل الهداية والنور، ويعتبر حفظه وتدبره من أعظم الأعمال الصالحة التي يمكن للشخص أن يقوم بها.

وأشاد زهران خلال الاحتفالية، بجهود الحفظة وأهمية القرآن في حياة المسلمين، مثمنا على تكريم حفظة القرآن الكريم، موجها كل الأسر الحرص على تحفيظ أطفالهم القرآن الكريم، والمداومة على قراءته، مؤكدا على قيمة القرآن وأثره الإيجابي على المجتمع لتقديم نموذج ناجح وواعي.

IMG-20240330-WA0136

IMG-20240330-WA0139

IMG-20240330-WA0130

IMG-20240330-WA0131

IMG-20240330-WA0126

IMG-20240330-WA0119

IMG-20240330-WA0112

IMG-20240330-WA0003

IMG-20240330-WA0107

IMG-20240330-WA0108

IMG-20240330-WA0109