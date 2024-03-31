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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

موعد عيد الفطر 2024.. و8 أيام إجازة في شهر أبريل.. تعرف عليها

إجازة
إجازة

تصدرت إجازة عيد الفطر 2024 محرك البحث العالمى جوجل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير موعد إجازة عيد الفطر 2024 و عطلات شهر إبريل 2024 .

موعد إجازة عيد الفطر 2024

أكدت الحسابات الفلكية التي أجراها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان أن موعد إجازة عيد الفطر 2024، سيكون يوم الأربعاء 10 من شهر إبريل المقبل 2024، ويحصل كافة موظفي الدولة على إجازة رسمية خلال فترة العيد.

ويحصل موظفو الدولة سواء في القطاع الخاص أو العام على اجازة عيد الفطر 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، ويأتى موعد بداية الإجازة بعد نهاية شهر رمضان فلكيًا يوم الأربعاء 10 إبريل 

صلاة عيد الفطر 2024

ستكون صلاة العيد في محافظة القاهرة الساعة 5:59 صباحًا، وسيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا خلال أيام لتحديد عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك للموظفين بالقطاع العام، أما إجازات القطاع الخاص فسيصدر بها قرار من وزير العمل لتحديد موعدها، وعدد أيام الإجازة.

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إجازات شهر إبريل 2024

- يوم الجمعة الموافق 5 أبريل.. عطلة أسبوعية.

- السبت الموافق 6 أبريل.. عطلة أسبوعية.

- الأربعاء الموافق 10 أبريل.. أول أيام عيد الفطر المبارك إجازة رسمية.

الخميس الموافق 11 أبريل.. ثاني أيام عيد الفطر إجازة رسمية.

- الجمعة الموافق 12أبريل.. ثالث أيام عيد الفطر إجازة رسمية.

- الخميس الموافق 25 أبريل.. عيد تحرير سيناء إجازة رسمية.

- الجمعة الموافق 26 أبريل.. عطلة أسبوعية.

- السبت الموافق 27 أبريل.. عطلة أسبوعية

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حقوق الموظفين فى الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.

 

إجازة بأجر كامل

تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن. 

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. 

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. 

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام. 

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

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