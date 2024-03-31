إنشاء جسرين لغلق ترعة السويس للبدء في الإجراءات الفنية لعلاج الجسر المنهار

تابع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، ميدانيًّا على مدار اليوم الأحد، جهود الوحدات المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بالتعاون مع مركز ومدينة فايد وأبوصوير، مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، ومديرية الري والموارد المائية، وكافة الجهات المعنية للتعامل مع انهيار جسر ببر أيمن ترعة السويس بعزبة الكوبانية نطاق قرية عين غصين التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وأوضح "عصام" أنه تم الانتهاء من عمل جسرين بعرض ترعة السويس لغلق الترعة ومحاصرة المنطقة المتضررة من انهيار الجسر، بالتعاون بين مديرية الطرق والنقل والوحدات المحلية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية؛ تمهيدًا لقيام وزارة الري والموارد المائية بعلاج الجسر بالطرق الفنية اللازمة.

علاوة على سحب المياه من المنطقة المحيطة بالجسر المنهار، للحفاظ على المنازل المجاورة وحياة المواطنين.

وأشاد نائب محافظ الإسماعيلية بجهود الوحدات المحلية بالمحافظة، مديرية الطرق والنقل، والشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، الجهات الأمنية، الحماية المدنية، ومرفق الإسعاف في التعامل مع الحادث.

مؤكدًا على وصول كافة الإمدادات اللازمة من قبل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، لمساعدة المواطنين في التغلب على آثار الحادث، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية لمديرية التضامن الاجتماعي، بتقديم الدعم الفوري لعدد الأسر المتضررة من حادث انهيار جسر بعزبة الكوبانية، بقرية عين غصين، والبالغ عددها ١٢٠ أسرة طبقًا للحصر الأوَّلي الذي قامت به مديرية التضامن الاجتماعي، على أن تستمر عملية تقديم المساعدات من المديرية لحين انتهاء الأزمة.

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