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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بياناتك وأموالك في خطر.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب

تحذير عاجل لجميع
تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب

حذر عدد من خبراء الأمن السيبراني جميع مستخدمي واتساب حول العالم من عمليات الاحتيال عبر تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب، والتي يستخدمها المحتالون لخداع المستخدمين لتحويل الأموال أو الحصول على معلومات شخصية ومالية.  

 

ومع وجود العديد من الميزات في تطبيق WhatsApp واتساب وكذلك شعبية التطبيق نفسه، فقد أصبح من الأسهل على المحتالين تنفيذ أنواع مختلفة من عمليات الاحتيال وخداع الأشخاص. 

 

وبحسب “ تايمز أوف إنديا” فقد نصح الخبراء جميع مستخدمي واتساب بتجنب هذه الحيل التي يتم عن طريقها استهداف المستخدمين، ومنها : 

 

مكالمات واتساب الدولية
ويتم التحذير بشأن مكالمات واتساب التي تتظاهر بأنها من أقسام الاتصالات وتهدد مستخدمي الهواتف المحمولة بأنه سيتم حظر جميع أرقام هواتفهم المحمولة نظرًا لإساءة استخدامها في بعض الأنشطة غير القانونية.


عروض الوظائف 

ويتظاهر المحتالون بأنهم يقدمون للمستخدمين عرض عمل يبدو جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها ويخبرونهم أن كل ما عليهم فعله هو الإعجاب بالنشر على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ويجب تجاهل مثل هذه الرسائل وتجنب مشاركة معلوماتك الشخصية أو المصرفية مع المحتالين.


واتساب الذهبي

ويقوم المحتالون بإغراء المستخدمين بتنزيل برامج ضارة على هواتفهم عن طريق إرسال رابط على WhatsApp عبر حساب يتظاهر بأنه حساب واتساب رسمي.

وتروج الرسالة لإصدار WhatsApp Gold مع مزايا وميزات إضافية يحتاجها الأشخاص ولكنها مفقودة في الإصدار العادي، ويجب تجنب مثل هذه الرسائل وتجاهل الرقم وحظره.


رمز QR  

ويرسل المحتالون للمستخدمين رمز QR مدعين أنهم يقدمون لهم جائزة، ويقوم المستخدمون بمسح الرمز وإدخال رقم التعريف الشخصي لتخويله وينتهي بهم الأمر بخسارة الأموال من حساباتهم المصرفية، ويجب تجنب مسح أو مشاركة رموز QR غير المعروفة المستلمة على واتساب. 

WhatsApp واتساب الأمن السيبراني مستخدمى واتسآب عمليات الاحتيال عمليات الاحتيال عبر واتساب

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