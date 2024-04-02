انتهاك واضح.. العراق يدين الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق

أدانت العراق، اليوم الإثنين، الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق مما أدي إلى مقتل 6 أشخاص.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، إن استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق، مؤكده أن الهجوم يُمثل انتهاكاً واضحاً وصارخاً للقانون الدولي وللسيادة السورية.

وحذرت الخارجية العراقية من خطورة المساس بأمن البعثات الدبلوماسية التي لها حصانة دبلوماسية بموجب القوانين الدولية.

وأضافت الوزارة أن توسيع دائرة العنف في المنطقة سيؤدي لمزيد من الفوضي وعدم والاستقرار.

ودعت الخارجية العراقية المجتمع الدولي مجددا إلى التحرك العاجل لوقف عمليات القتل والتدمير في قطاع غزة والاستهداف المستمر للأراضي السورية.