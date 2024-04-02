كيفية عمل فيش جنائي لتأشيرة العمل بدولة الكويت

يرغب المواطنون في عمل فيش جنائي 2024 لتقديمه ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم علي تأشيرة العمل بدولة الكويت، وأتاحت وزارة الداخلية، عمل فيش جنائي أو صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" من خلال أقسام الشرطة.
استخراج فيش جنائي 2024
ويمكن استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال الاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية، تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة، أو من خلال موقعها الالكتروني، واتباع الآتي:
الدخول على الموقع والتسجيل بالبيانات المطلوبة
اختيار قسم الأدلة الجنائية
اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة
إدخال البيانات المطلوبة
يتم الدفع إلكترونيا
إرساله في العنوان المحدد
مدة صلاحية الفيش الجنائي
يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته 3 أشهر من تاريخ إصداره.
وأعلنت الجريدة الكويتية، فتح تصاريح العمل بالقطاع الأهلي للمصريين، بعد توقف استمر نحو 16 شهرا تقريبًا.
ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، وجه الإدارة العامة لشؤون الإقامة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفرة الكويتية لدى القاهرة، باستقبال طلبات إصدار تصاريح العمل بالقطاع الأهلي للمصريين وذلك وفقًا للمادة 18.
يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن كيفية استخراج تصاريح العمل والسفر، بعدما كشف الموقع الرسمي لسفارة الكويت، عن المستندات المطلوبة والخطوات الواجب اتباعها للحصول على تصريح عمل للسفر إلى الدولة العربية.
خطوات التقديم للحصول على تأشيرة عمل بالكويت
تجهيز كافة المستندات وتقديمها إلى شركة «إيجيبت إكسبرس» (فيدكس) على أحد العناوين التالية:
الشيخ زايد - هايبر وان 6 أكتوبر.
القطامية - بنزين شيل أوت النخيل طريق السخنة خلف صيدلية العزبي.
وبمجرد انتهاء المعاملات سيتم التواصل مع المتقدم، وإبلاغه بموعد الحصول على تأشيرة وتصريح العمل.
المهندسين - 3 شارع صلاح جاهين متفرع من شارع أحمد عرابي بجوار عمر افندي.
مدينة نصر - مول سيتي ستارز الدور الخامس.
6 أكتوبر - بنزين شيل أوت طريق مصر إسكندرية الصحراوي بجوار بوابة التحصيلات والبريد المصري.
المستندات المطلوبة للحصول على تصريح عمل بالكويت
- توضع جميع المستندات في ظرف، بشرط أن تكون مستوفيه جميع الطلبات، وأول تلك المستندات هي استخراج سمة الدخول «يتم استخراجها من موقع وزارة القوى العاملة الكويتية على الإنترنت».
- أصل جوز السفر بشرط أن يكون ساريًا، وتوضع صورة ضوئية منه مدون عليها رقم الهاتف.
- تقديم أصل عقد العمل مصدق من وزارة الخارجية الكويتية و السفارة المصرية في الكويت ووزارة القوى العاملة المصرية ووزارة الخارجية المصرية، مع مراعاة أن يكون عقد العمل مؤرخًا، وأن يكون تاريخ تصديق العقد من الخارجية الكويتية لاحقًا لتاريخ إصدار العقد.
- أصل شهادة المعامل المركزية ومطابقة لرقم جواز السفر.
- أصل قسيمة إيداع نقدي بقيمة 100 دولار أمريكي، صادرة من بنك الكويت الوطني باسم صاحب المعاملة.
- ألا يكون هناك كشطًا في أي بند من بنود العقد.
- تقديم أصل الكشف الطبي ساري، وصادر من خلال التسجيل على موقع وافد، ومعتمد بختم شوهد من المكتب الصحي الكويتي.
- صحيفة حالة جنائية «فيش وتشبيه» جديدة موجهة إلى السفارة، وأن تكون خالية من الأحكام الجنائية، وأن يكون تاريخ الصحيفة يعقب تاريخ استخراج سمة الدخول.