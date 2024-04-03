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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

6 أيام إجازة.. مفاجأة للموظفين في عيد الفطر المبارك

أجر مضاعف للموظفين
أجر مضاعف للموظفين في غيد الفطر

حددت الحكومة وفقا لقرار صادر من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024.

ووفقا لقرار الحكومة تكون إجازة عيد الفطر المبارك 2024 من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024، حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024، وتكون إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

إجازة عيد الفطر المبارك 2024

ويحصل الموظفين في إجازة عيد الفطر المبارك 2024، على إجازة كاملة كاملة وتكون مدفوعة الأجر، وحال العمل بها يكون أجر الموظف مضاعفا وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ولكن يوجد بنود بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تمنع فيها الموظف من الحصول على اجازته الرسمية، بل يتم استدعاءه للعمل حتى وإن كانت أيام العيد.

إجازة العيد مدفوعة الأجر

ونصتّ المادة 52 من قانون العمل على أنه يتم تشغيل العامل في هذه ايان الاعياد ، كـ عيد الفطر المبارك، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، اي ضعفه.

موعد عيد الفطر المبارك

ومن المقرر أن يستطلع دار الإفتاء المصرية يوم الاثنين المقبل 29 رمضان 1445، الموافق 8 أبريل 2024، هلال شهر شوال، وفي حال ثبوت رؤية الهلال فسيكون أول أيام عيد الفطر المبارك 1 شوال، يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، أمّا إذا أعلنت الدار عدم ثبوت الرؤية سيكون شهر رمضان 30 يومًا، وبالتالي أول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل.

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد عيد الفطر المبارك لهذا العام، موضحًا أنه وفقا للحسابات الفلكية سيحل أول أيام العيد يوم 10 أبريل المقبل 2024، وهو غرة أول شهر شوال 1445 هجريًا، وأن شهر رمضان هذا العام سيكون 30 يومًا، وأنه سينتهي يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل المقبل.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024

وتؤدى صلاة عيد الفطر المبارك في تمام الساعة 5:59 صباحًا بالتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، وفقا لما كشفه المعهد القومي للبحوث الفلكية.

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