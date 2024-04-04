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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نصف مليون جنيه .. صناع الخير ترسم السعادة على وجوه 25 عروسة بالغربية

محافظ الغربية ومؤسسة
محافظ الغربية ومؤسسة صناع الخير

فرحة عارمة وسعادة لا توصف، ومساعدات عينية ومالية لإعانة الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج، لحقهم في الرعاية وفتح بيت زوجية سعيد لبناء أسرة قائمة على المودة والرحمة، هذا ما قامت به وفعلته مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من خلال تقديم مساعدات مالية لـ 25 عروسة يتيمة من قرى ومراكز الغربية المختلفة دعما لإتمام زفافهن.

حيث سلم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وهاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، المساعدات المالية للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج، ومن الأسر الأولي بالرعاية.

ويأتى ذلك ضمن مبادرة " فرحة" التى أطلقتها صناع الخير لإدخال الفرحة على الأسر غير القادرة من خلال دعم زواج فتياتها المقبلات على الزواج واللاتي تعطل زفافهن بسبب عدم مقدرتهن على تجهيز انفسهن ويتم تنفيذ المبادرة في محافظة الغربية في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين المحافظة وصناع الخير لدعم الشرائح الاولي بالرعاية.

وفي كلمته في احتفالية تسليم الدعم المادي للعرايس بديوان عام المحافظة هنئ محافظ الغربية العرائس المقبلات على الزواج مثمنا دور مؤسسة صناع الخير للتنمية بالمساهمة فى تزويج الفتيات غير القادرات ، مشيرا إلى أن صناع الخير دائما ما تكون متواجدة لمساعدة شرائح غير القادرين داخل المجتمع بتقديم منظومة خدمات تنموية مستدامة ومتكاملة مشيرا إلى أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم، مشيدا بدور المجتمع المدني ومساهمتهم الفعالة في دعم الأسر الأولى بالرعاية.


وأكد محافظ الغربية أن المرأة المصرية تلعب دور محوري في بناء مجتمع قوي فالأم هي المدرسة الأولى لغرس الوعي في نفوس الأبناء، لتحقيق حياة سليمة مستدامة، والتي تصب في خدمة توجهات الدولة في جمهوريتها الجديدة، التي أطلقها رئيس الجمهورية، التي تلعب فيها المرأة دوراً محورياً هاماً، سواء كان دورها في تغذية أطفالها للقضاء على سوء التغذية، واستبدال الوجبات الجاهزة بوجبات صحية سليمة متكاملة، لبناء أجساد قوية قادرة على العمل والبناء.

من جانبه أوضح هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية أن مبادرة صناع الخير "فرحة" لدعم إتمام زفاف الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي وبالتنسيق مع السادة المحافظين فى المحافظات المستهدفة.

وأشار عبدالفتاح إلي أن صناع الخير أهدت كل عروسة من الـ25 عروسة مبلغ مالي 20 الف جنيه  بتكلفة إجمالية نصف مليون جنيه

وأوضح عبدالفتاح أن صناع الخير ومن خلال مبادرة "فرحة" لدعم الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج فى إتمام زفافهن نجحت حتى الان فى إتمام زفاف 500 عروسة يتيمة غير قادرة من المحافظات المختلفة سواء باهدائهن أجهزة كهربائية او بإهدائهن مبلغ مالى

وأشار عبدالفتاح إلي أن مبادرة فرحة يتم تنفيذها ضمن منظومة خدمات إنسانية تعمل صناع الخير على تنفيذها على الأرض تتضمن خلق فرص عمل غير تقليدية للسيدات المعيلات من خلال تدريبهن على الحرف والمشغولات اليدوية سواء فى مركز استدامة لدعم وتدريب وتأهيل المرأة الريفية كذلك تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة فى مجالات الحد من الإصابة بالعمى والقدم السكرى وامراض القلب والامراض الجلدية المزمنة من خلال مبادرات صناع الخير المختلفة فضلا عن إعادة اعمار القرى الأشد احتياجا وتوزيع المساعدات الموسمية .

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بناء أسرة مؤسسة صناع الخير للتنمية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تسليم الدعم المادي للعرايس محافظ الغربية مؤسسة صناع الخير صناع الخير محافظة الغربية المرأة المصرية

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