الإسماعيلي يفاجئ الأهلي بـ بند جديد في عقد إياد العسقلاني

أعلن نصر أبو الحسن، رئيس نادي الإسماعيلي، عن وجود بند في عقد إياد العسقلاني، لاعب روستوف الروسي، يمنعه من العودة إلى مصر خلال السنتين الأولى له في الاحتراف، إلا إذا كان عودته لصفوف الدراويش فقط. وذلك بعدما كان اسم اللاعب مرتبطًا بالانتقال إلى النادي الأهلي في المستقبل.

وأوضح رئيس نادي الإسماعيلي خلال تصريحات لبرنامج "نجوم في عز الظهر" عبر إذاعة أون سبورت أف إم، أن العسقلاني تم بيعه بمبلغ مليون دولار لتوفير العملة الصعبة، مشيرًا إلى وجود بند في عقده يؤكد حصول الإسماعيلي على نسبة 10% في حالة إعادة بيعه لأي نادٍ آخر.

وأكد أبو الحسن على أنه لن يرحل أي لاعب عن قلعة الدراويش دون موافقة اللجنة الفنية بقيادة على أبو جريشة وعماد سليمان، وإيهاب جلال المدير الفني للفريق، مؤكدًا أن الهدف هو بناء جيل جديد للفريق يكون قادرًا على المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية في الدوري المصري الممتاز.