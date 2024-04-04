عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 2 طن أرز معبأ للتلاعب في تاريخ الإنتاج المدون على العبوات بالبحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد عبدالعال مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت بمركز شبراخيت تم ضبط 720 كجم دقيق منتهي الصلاحية قبل طرحه للبيع بالأسواق.

مصر الخير توزع 67500 وجبة إفطار وسحور على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة

تموين البحيرة.. ضبط مخبز تصرف فى 4 شكائر دقيق بلدى مدعم

وبحملة مماثلة بمركز دمنهور تم ضبط 2 طن أرز معبأ قام أحد الأشخاص بالتلاعب بتاريخ الإنتاج المدون على العبوات مما يعد غشاً تجارية كم تم ضبط 4 طن أعلاف مجهولة المصدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق  للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

البحيرة التموين والتجارة الداخلية الحملات التموينية تكثيف الحملات التموينية حملات التموين دقيق بلدي مدعم حملات تموين مديرية التموين والتجارة الداخلية نائب محافظ البحيرة منتهي الصلاحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

التوقيت الصيفي 2024.. استعد لتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

الإعدام شنقا لـ المتهم الرئيسي بقتل الجنرال اليمني في بولاق

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

قرار شديد جدا.. تعليق صادم من خالد الغندور على تصاعد أزمة الشحات والشيبي

خفاش خلص على كولا .. الأم المكلومة تكشف تفاصيل جريمة رمضان ..فيديو

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم ..فيديو

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: البدعة التي تؤدي لمخالفة الشريعة مرفوضة

المفتي: كعك العيد وغيره من الحلوى بدعة حسنة ومن العادات الطيبة والمحببة

اذكروا الله يذكركم.. أحمد عمر هاشم يوضح فضل الذكر

وشي باظ وحياتي اتدمرت.. القصة الكاملة لتشوه وجه المطرب الشعبي شواحة.. تفاصيل

البابا تواضروس يهنئ سفير مصر الجديد في إسبانيا بمنصبه

سرايا القدس تحذر : المساس بالمسجد الأقصى سيشعل المنطقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعالج الإجهاد والضعف.. اكتشف فوائد وأضرار حبوب الخميرة

تسالى العيد.. فوائد الترمس تفوق التوقع ويقي من أخطر الأمراض

ضلمة في عز النهار.. ظواهر غريبة تحدث أثناء الكسوف القادم

دايما بتأجل وبتكسل .. حيل فعالة للتخلص من التسويف

فيديو

يسرا قالتلي مش هتباس إلا من أحمد عز.. إيناس الدغيدي تكشف قصة غريبة

زيادة جديدة في أسعار السجائر .. فيديو

هل تستمر الموجة الحارة في العيد ؟

ثورة داخل ليفربول.. مايكل إدواردز يهز عرش صلاح مع الريدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ