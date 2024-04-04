ضبط 2 طن أرز معبأ للتلاعب في تاريخ الإنتاج المدون على العبوات بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد عبدالعال مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت بمركز شبراخيت تم ضبط 720 كجم دقيق منتهي الصلاحية قبل طرحه للبيع بالأسواق.

وبحملة مماثلة بمركز دمنهور تم ضبط 2 طن أرز معبأ قام أحد الأشخاص بالتلاعب بتاريخ الإنتاج المدون على العبوات مما يعد غشاً تجارية كم تم ضبط 4 طن أعلاف مجهولة المصدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.