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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصر الخير توزع 67500 وجبة إفطار وسحور على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة

مصر الخير توزع 67500
مصر الخير توزع 67500 وجبة إفطار وسحور بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير على المواطنين ودعم الأسر الأكثر إحتياجاً بقرى ومراكز المحافظة .

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وأشادت  بالدور الكبير الذى تقوم به مؤسسة “مصر الخير” ومشاركة جهود الدولة فى دعم جميع أبنائها والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر إحتياجاً وتكثيف المساعدات بها .

وأوضح الدكتور أيمن أبو غالي مدير أول المكتب التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، أنه تم توزيع 30000 وجبة إفطار ساخن من خلال 2 خيمة رمضانية بحوش عيسى و كوم حمادة بالإضافة إلى توزيع 30000 وجبة إفطار ساخنة على الأسر الأولي بالرعاية بقرى مركز كفر الدوار و كوم حمادة والمحمودية و7500 وجبة سحور بقرى مركز كفر الدوار بإجمالى 67500 وجبة إفطار وسحور على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

يأتى ذلك في إطار استمرار المشاركة الواسعة في حملة «إفطار صائم» التي أطلقتها مؤسسة «مصر الخير» بالمشاركة والتنسيق مع عدد من منظمات المجتمع المدني، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، والتي تستهدف توفير المواد الغذائية وتلبية احتياجات الأسر المستحقة، لإدخال فرحة رمضان على منازلهم .

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