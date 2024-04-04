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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنجاز جديد للمحص ابن جامعة دمنهور يؤهله لدورة الألعاب البارالمبية فرنسا 2024

أحمد المحص ابن جامعة
أحمد المحص ابن جامعة دمنهور

حقق البطل المصري الدكتور أحمد المحص ابن جامعة دمنهور ممثل مصر في الأولمبياد الدولية والإفريقية و نائب المدير التنفيذي لمركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة دمنهور، إنجازا جديدا يضاف إلى سلسلة إنجازاته، حيث حصد المركز الأول في بطولة أفريقيا ليتأهل بذلك رسميا لدورة الألعاب البارالمبية «فرنسا 2024.

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يأتي ذلك انطلاقا من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بذوي الهمم دائمًا ووضعه الإستثمار في بناء الإنسان على رأس أولوياته وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة (ذوي الهمم).

من جانبه أعرب الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور عن بالغ سعادته بهذا الفوز مؤكدا أن "المحص" يعد أحد النماذج المشرفة من أبناء مصر ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى العالمي، فرغم إعاقته الجسدية إلا أن نبوغه ليس في مجال العلم وحده بل الرياضة أيضًا ليحصد ألقاب تنس الطاولة واحدا تلو الآخر محليًا و قاريًا و عالميًا ليقدم لمصر سجلًا حافلًا بالنجاحات. فهو يعد من النماذج المشرفة لذوي الهمم يضرب مثالا يحتذى به  في القوة والإصرار والعزيمة للوصول إلى النجاح .

جدير بالذكر أن الألعاب البارالمبية ستقام بالعاصمة الفرنسية باريس لتقديم ألعاب شاملة ومتاحة للجميع، حيث تعد  مناسبة متعددة الثقافات يتم خلالها كسر الحدود واكتشاف ثقافات مختلف البلدان الضيفة. هذا العام، ولأول مرة منذ قرن من الزمان، تستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024.

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