صلاح عبد الله: لن أعمل مع كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي بعد هذا التصريح

أكد الفنان صلاح عبد الله، أنه يتمنى العمل مع كريم عبد العزيز وأحمد حلمي خاصة وأنه لم يقدم معهم أي أعمال فنية سواء في صغرهم أو الآن قائلا: "نفسي أمثل مع اللى ممثلتش معاهم زي كريم عبد العزيز وأحمد حلمي وحظي قليل أني ممثلتش معاهم حتى وهما صغيرين".

واضاف صلاح عبد الله، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه عمل مع نجوم سوبر ستارز لكن ممثلش مع كريم وحلمي، مضيفا: "وبعد ما قلت هذا التصريح لو جالي شغل مع كريم أو حلمي هعتذر عنه ودي تركيبتي لأني عمري ما قلت نفسي اشتغل مع حد وأنا بحبهم ولكن ممكن يكونوا مش بيحبوني وصعب يكون في حد في الوسط الفني مش بيحبني".

وأردف صلاح عبدالله : "عملت مع محمد إمام في مسلسل هوجان دور حلو ونجح قوي وهو جنبي في السكن ومكتبه جنبي وكنت هطلع ضيف شرف في مسلسل كوبرا بس الظروف كانت بتمنع بسبب زنقة شغل مسلسلات عتبات البهجة والعتاولة".