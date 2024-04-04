عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صلاح عبد الله: لن أعمل مع كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي بعد هذا التصريح

صلاح عبدالله
صلاح عبدالله

أكد الفنان صلاح عبد الله، أنه يتمنى العمل مع كريم عبد العزيز وأحمد حلمي خاصة وأنه لم يقدم معهم أي أعمال فنية سواء في صغرهم أو الآن قائلا: "نفسي أمثل مع اللى ممثلتش معاهم زي كريم عبد العزيز وأحمد حلمي وحظي قليل أني ممثلتش معاهم حتى وهما صغيرين".

واضاف صلاح عبد الله، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه عمل مع نجوم سوبر ستارز لكن ممثلش مع كريم وحلمي، مضيفا: "وبعد ما قلت هذا التصريح لو جالي شغل مع كريم أو حلمي هعتذر عنه ودي تركيبتي لأني عمري ما قلت نفسي اشتغل مع حد وأنا بحبهم ولكن ممكن يكونوا مش بيحبوني وصعب يكون في حد في الوسط الفني مش بيحبني".

وأردف صلاح عبدالله : "عملت مع محمد إمام في مسلسل هوجان دور حلو ونجح قوي وهو جنبي في السكن ومكتبه جنبي وكنت هطلع ضيف شرف في مسلسل كوبرا بس الظروف كانت بتمنع بسبب زنقة شغل مسلسلات عتبات البهجة والعتاولة".

صلاح عبد الله حبر سري كريم عبدالعزيز أحمد حلمى العتاولة عتبات البهجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

هزار وإثارة جدل..إعلامي يكشف تفاصيل تصريحات محمد عبدالله عن إمام عاشور

قرار مفاجئ من أحمد العوضي وياسمين بعد انفصالهما

فتاة الإسكندرية .. القبض على بطلة الفيديوهات الخادشة بالإنترنت

التوقيت الصيفي 2024.. استعد لتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من رمضان.. أكثر من العبادة والذكر والصلاة على النبي

ترشيحاتنا

بيبيعوا أطفال على الفيس بوك.. حكم رادع للمتهمين بالاتجار بالبشر في شبرا

حسام حبيب: عمري ما أخدت مليم من شغل شيرين.. فيديو

مليون دولار حسمت الأمر.. كهربا في هذا النادي السعودي لتعويض غرامة الزمالك

كله بالأرقام.. حسام حبيب: شيرين حققت نجاحات كثيرة بعد جوازنا.. فيديو

أدعية ليلة القدر آخر جمعة من رمضان.. 3 ساعات للإجابة فهل تتحقق علاماتها اليوم؟

حسام حبيب: شيرين لما حلقت شعرها وقعت على ركبي في الأرض.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتوقعي ما يفعله..مكون لغسيل البلاط والسيراميك خطر جدا في هذه الحالة

مسلسل صدفة الحلقة 25.. صاصا يرفض تطليق رباب ممتاز ويقف ضد أهله

أماكن مشاهدة الكسوف الكلي 2024 .. أكثر من 14 مدينة حول العالم

المداح 4 الحلقة 26.. فتحي عبد الوهاب يهدد صابر بالانتقام منه وعائلته

فيديو

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

اتحملت اللي محدش يتحمله.. ميكا البغداد ترد على "مسلم " وتكشف سبب انفصالهما

يسرا قالتلي مش هتباس إلا من أحمد عز.. إيناس الدغيدي تكشف قصة غريبة

زيادة جديدة في أسعار السجائر .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ