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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ 7 ملايين جنيه .. افتتاح مسجدين جديدين في دمنهور والمحمودية بالبحيرة

إفتتاح المساجد بالبحيرة
إفتتاح المساجد بالبحيرة

تم اليوم إفتتاح مسجدين جديدين بمركزي دمنهور والمحمودية بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه و مسجد الحمدية الغربي و قرية الحمدية دمنهور على مساحة 220 م 2 بتكلفة إجمالية 2 مليون و 500 ألف جنيه و مسجد كوم النصر الكبير- المحمودية على مساحة 504 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون و 500 ألف جنيه.

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رفع 256 حالة إشغال طريق خلال حملات مكبرة بـ3 مراكز بالبحيرة

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رفع 696 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 3 مراكز بالبحيرة

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " صدقة الفطر وحق الله في المال " أن الإنفاق في وجوه الخير من أجّل العبادات وأفضل القربات.

ومن أعظم صور الإنفاق في هذه الأيام المباركة صدقة الفطر التي شُرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وهي واجبة على كل إنسان يملك قوته وقوا عياله، ليخرجها عن كل من تلزمه نفقته من أفراد الأسرة حتى الأطفال، وكذلك إخراج زكاة المال في هذا الشهر الفضيل،  حيث تضاعف في ثواب الأعمال الصالحة.

وكل من زكاة المال وصدقة الفطر من حق الله تعالى، فالمال ملك لله ( عز وجل) استخلف فيه عباده، وأمرهم أن ينفقوه في ما يرضيه سبحانه.

البحيرة بتكلفة أجمالية 5 مليون جنيه خطبة الجمعة اليوم افتتاح مسجدين افتتاح مسجد

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