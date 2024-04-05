بـ 7 ملايين جنيه .. افتتاح مسجدين جديدين في دمنهور والمحمودية بالبحيرة

تم اليوم إفتتاح مسجدين جديدين بمركزي دمنهور والمحمودية بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه و مسجد الحمدية الغربي و قرية الحمدية دمنهور على مساحة 220 م 2 بتكلفة إجمالية 2 مليون و 500 ألف جنيه و مسجد كوم النصر الكبير- المحمودية على مساحة 504 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون و 500 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " صدقة الفطر وحق الله في المال " أن الإنفاق في وجوه الخير من أجّل العبادات وأفضل القربات.

ومن أعظم صور الإنفاق في هذه الأيام المباركة صدقة الفطر التي شُرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وهي واجبة على كل إنسان يملك قوته وقوا عياله، ليخرجها عن كل من تلزمه نفقته من أفراد الأسرة حتى الأطفال، وكذلك إخراج زكاة المال في هذا الشهر الفضيل، حيث تضاعف في ثواب الأعمال الصالحة.

وكل من زكاة المال وصدقة الفطر من حق الله تعالى، فالمال ملك لله ( عز وجل) استخلف فيه عباده، وأمرهم أن ينفقوه في ما يرضيه سبحانه.