بسبب سخان غاز .. وفاة طفلتين خنقا بكفر الزيات

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم واقعة وفاة طفلتين اختناقا داخل دورة المياه شقتهما وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحيتين لمشرحة مستشفي كفر الزيات العام.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات بورود بلاغ بوفاة طفلتين اختناقا داخل دورة المياه داخل منزلهما عقب عودتهما من المشاركة في إحدى مسابقات حفظ القرآن الكريم بأحد مساجد القرية

وكشفت التحريات الأمنية وفاة كلا من الطفلة فاطمة محسن 12 سنة تلميذه بالصف الأول الإعدادي وشقيقتها الصغرى بسملة 8 سنوات تلميذه بالصف الثاني الابتدائي اختناقا داخل حمام منزلهما بعد تسرب الغاز من السخان وبخار الماء وعثرا على جثتيهما في حالة اختناق وتم نقلهما الي مشرحة مستشفى طنطا الجامعي .

وتبين الوفاة بسبب الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون من السخان والتصريح بدفن الجثتين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثتين .

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