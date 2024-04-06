جامعة عين شمس في أسبوع| الفوز بالمركز الأول بمسابقة الابتكار وريادة الأعمال .. تعاون مع الطاقة الذرية في بناء الكوادر البشرية

جامعة عين شمس في أسبوع..

-فوز فريق الجامعة بالمركز الأول بمسابقة دعم الابتكار وريادة الأعمال

-بحث التعاون العلمي والبحثي مع رئيس الطاقة الذرية لبناء الكوادر البشرية

-أسرة طلاب من أجل مصر تختتم فعاليات الدورة الرمضانية الثالثة

شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها فوز فريق جامعة عين شمس بالمركز الأول بالمسابقة الشبابية لتمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال









حصل فريق جامعة عين شمس على المركز الأول في المسابقة الشبابية لتمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الصحة والسكان في نسختها الثانية (٢٠٢٣/ ٢٠٢٤) ، والتى أقيمت تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع المجلس القومي للسكان وبدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة.

جاءت مشاركة فريق جامعة عين شمس تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، وقد تم إعلان النتائج خلال الإحتفالية التى أقيمت مساء يوم الخميس الموافق ٤ أبريل ،تحت رعاية الأستاذ الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان ورئيس المجلس القومي للسكان و الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ، وبحضور الدكتور نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار والتدريب بالجامعة نيابة عن الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.

وقد فاز فريق جامعة عين شمس بالمركز الأول بمشروع تحت عنوان "مش بالعدد" وتكون الفريق من مجموعة متميزة من طلاب كلية الطب بالجامعة هم (يوسف السبكى- كنزى هشام - سعد الدين راشد) وتحت إشراف ا.د. ناصر الخولي، وكانت التصفيات النهائية ضمن ٧ فرق فى منافسة متكونة من ١٩ فريق من جامعات مصر المختلفة.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز المعرفة لدى الشباب المصري بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وقد تم اعتماد مسابقة شباب الجامعات كمبادرة وطنية والتى تم إطلاقها رسميا بواسطة الحكومة المصرية فى جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة فى ١٥ أغسطس ٢٠٢٢.

أوضحت الدكتور نيفين عاصم في كلمتها أن جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين تقدم كل الدعم لطلبها المبتكرين وتساعد في تطوير أفكارهم ليصبحوا رواد أعمال ومساعدتهم لبناء شركات ناشئة لها مردود إقتصادي على المجتمع، مشيرة إلى أن جامعة عين شمس سوف تقدم من خلال قطاع الابتكار والتدريب كل الدعم للفريق الفائز من خلال برنامج تأهيلي مخصص لهم لتمكنهم للتقدم لمسابقة عين شمس تبتكر.





أستقبل الدكتور/ محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس الاستاذ الدكتور/ عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ووفد علمي من الهيئة ، وقد بدأ اللقاء بقيام الدكتور/ عمرو الحاج بتهنئة ا.د محمد ضياء زين العابدين بمناسبة توليه رئاسة الجامعة وقد أكد على أهمية التعاون العلمي والأكاديمي مع جامعة عين شمس أحدى أعرق الجامعات المصرية .



ثم استعرض الجانبين ما تم تنفيذه منذ توقيع اتفاقية التعاون بين الجهتين منذ يناير 2023 وحتى الأن، حيث شملت عقد عدة لقاءات وورش عمل بين الجهتين والتي أسفرت عن صياغة بعض أوجه التعاون في مجالات البرامج البحثية للدراسات العليا ومنها الماجستير المهني في الكيمياء والفيزياء الإشعاعية، كما تم مشاركة هيئة الطاقة الذرية في مؤتمر جامعة عين شمس بجلسة خاصة عن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما شملت أنشطة التعاون اشراك طلبة الجامعة في برنامج التدريب الصيفي الذي تنفذه هيئة الطاقة الذرية لطلبة الجامعات المصرية.



من جانبه أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس عن استمرار دعمه لأنشطة التعاون مع هيئة الطاقة الذرية وحرص الجامعة على تعزيز هذا التعاون وأنه سيقدم كل الدعم المطلوب لتفعيل أنشطة التعاون بين الجانبين خاصة أن هذا التعاون يمثل نموذج جديد لتعاون المراكز البحثية مع الجامعات، كما أنه يمثل شراكة استراتيجية تسهم في تقدم البحث العلمي والتطور التكنولوجي، متطلعاً لفتح أفاق جديدة للابتكار والتقدم من خلال هذا التعاون.



ومن جانبه أكد الاستاذ الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية بأن الهيئة يسعدها المضي قدماً في أنشطة التعاون مع الجامعة، خاصة أن الهيئة تمتلك المدرسة العلمية الفريدة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في شتى المجالات ومنها الطب والزراعة والصناعة والصحة وغيرها وتتمنى فتح وتنفيذ مجالات جديدة للانشطة البحثية والتطبيقية بالإضافة إلى ماتم تنفيذه خاصة في مجالات تنفيذ البرامج التخصصية للماجستير والدبلومات بمشاركة وإصدار شهادات معتمدة من الطرفين في التخصصات الفريدة في مجالات العلوم الإشعاعية والنووية وتطبيقاتها المختلفة.



وفي نهاية اللقاء، أتفق الجانبين على تشكيل لجنة عليا لإدارة وتفعيل والإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين الجانبين برئاسة الاستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون البيئة وخدمة المجتمع ممثلة لجامعة عين شمس والأستاذ الدكتور حسن صالح رئيس شعبة التشعيع الصناعي بهيئة الطاقة الذرية كممثل من هيئة الطاقة الذرية وبعضوية فريق عمل من الجهتين، وأن الخطوة الأولى لهذه اللجنة هو أعداد استراتيجية وخطة بحثية مشتركة للتعاون بين الجهتين توضح مجالات التعاون بدقة خلال الفترة القادمة مع وضع برنامج زمني لتنفيذها والتي ستشمل مراجعة البرامج المهنية المقترح تنفيذها واعتمادها من الجهتين وتشمل البرنامج المهني للكيمياء والفيزياء الاشعاعية بكلية العلوم، وكذلك الماجستير المهني المقترح في مجال الصيدلة الاشعاعية بالتعاون مع كلية الصيدلة، وبرنامج الطوارئ الإشعاعية بالتعاون مع كلية الطب. كذلك سيتم دراسة أي أنشطة أخري من قبل اللجنة، كما تم التأكيد على أن تقوم اللجنة بوضع تصور كامل وخطط تنفيذية تشمل الأنشطة وجهة التنفيذ والزمن المحدد.



وقد حضر اللقاء من جانب جامعة عين شمس: الاستاذة الدكتورة غادة فاروق – نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الاستاذة الدكتورة أماني أسامة – عميد كلية الصيدلة، الاستاذ الدكتور محمد رجاء سطوحي – عميد كلية العلوم، الاستاذ الدكتور حاتم محمد عبدالله- أستاذ علاج الأورام، الاستاذ الدكتور عادل الصباغ – الاستاذ بكلية الهندسة، الاستاذ الدكتور نبيل الفرماوي استاذ الفيزياء الإشعاعية والنووية بكلية العلوم.



ومن جانب هيئة الطاقة الذرية شارك وفد مكون من: الأستاذ الدكتور حسن صالح رئيس شعبة التشعيع الصناعي، الاستاذة الدكتورة حنان محمد دياب رئيس شعبة الرقابة الإشعاعية، الأستاذ الدكتور محمد رجاء حامد بلبول – وكيل شعبة البحوث الإشعاعية، الأستاذ الدكتور شريف الجوهري – رئيس قسم المواقع والبيئة، الأستاذة الدكتورة أماني اسماعيل رفعت -رئيس قسم كيمياء البوليمرات، الأستاذ الدكتور مصطفى محمد حامد رئيس قسم الكيمياء التحليلية ، الأستاذ الدكتور محمد يحيي البحراوي أستاذ فيزياء الجوامد، الاستاذ الدكتور تامر صقر – استاذ الصيدلة النووية، والدكتورة نهى محمد دغيدي الأستاذ المساعد بقسم كيمياء البوليمرات.



‎تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس اختتمت اليوم فعاليات الدورة الرمضانية الثالثة للجامعة والتي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب و أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس.

هذا وقام أ.د احمد ديهوم رائد اسرة طلاب من اجل مصر بجامعة عين شمس بتكريم الطلاب الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في كرة القدم الخماسية وجاءت المراكز كالتالي

حصل على المركز الأول فريق " نجوم نعناعة "وجائزة نقدية بقيمة ٩٦٠٠

بينما حصل على المركز الثاني فريق "الكبار" وجائزة نقدية بقيمة ٨٠٠٠ جنية

وحصل "منتخب من اجل مصر "علي المركز الثالث وجائزة نقدية قدرها ٦٤٠٠ جنية

كما تم تكريم الطلبة والطالبات الفائزين في منافسات تنس الطاولة

حيث حصل الطالب طارق عبد الرازق على المركز الأول وجائزة نقدية بقيمة ١٠٠٠ جنيه وحصل الطالب ريمون عريان على المركز الثاني وجائزة نقدية بقيمة ٨٠٠ جنيه بينما حصل الطالب محمد فوزي على المركز الثالث وجائزة نقدية بقيمة ٦٠٠ جنيه

بينما حصلت الطالبة روان زكريا على المركز الأول وجائزة نقدية بقيمة ١٠٠٠ جنيه وحصد المركز الثاني الطالبة منه محيي وجائزة نقدية بقيمة٨٠٠ جنيه بينما حصلت على المركز الثالث الطالبة مريم محيي و جائزة نقدية بقيمة ٦٠٠ جنيه

جدير بالذكر أنه قد شارك في منافسات كرة القدم الخماسى للطلبة (٢٥٦) فريق وتنس الطاولة للطلبة (٣٢) طالب وتنس الطاولة للطالبات (٣٢) طالبة