عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المبعوث القطري للأمم المتحدة لذوي الرهائن: الاتفاق في المتناول

صدى البلد

من المقرر أن تستضيف مصر محادثات حاسمة هذا الأسبوع تهدف إلى حل أزمة الرهائن المستمرة التي تضم مواطنين إسرائيليين تحتجزهم حماس. 

ومن المتوقع أن يضم الاجتماع، الذي يمكن أن يبدأ يوم الأحد، ممثلين رفيعي المستوى من مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومسؤولين من إسرائيل وحماس.

وتأتي المحادثات وسط تفاؤل وتشاؤم بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق. ووفقا لما نشرته جيروزاليم بوست، أعربت سفيرة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، علياء أحمد سيف آل ثاني، عن تفاؤلها، مؤكدة أن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنا. ومع ذلك، كررت حماس مطالبها، بما في ذلك وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وتبادل الأسرى، مما ألقى بظلال من الشك على احتمالات التوصل إلى حل سريع.

وشدد الرئيس الأميركي جو بايدن ومسؤولون أميركيون آخرون على ضرورة إحراز تقدم في المفاوضات، وحثوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تمكين المفاوضين من التوصل إلى اتفاق دون تأخير. كما ألقت إدارة بايدن اللوم على حماس لعدم النجاح في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وسلطت الضوء على مسؤولية المنظمة في إطلاق سراح الرهائن وتقديم الإغاثة لشعب غزة.

وعلى الرغم من التحديات، تظل قطر ملتزمة بالتوسط في المفاوضات، مع تأكيد آل ثاني على الدور الحاسم للولايات المتحدة في ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية. وشجع آل ثاني عائلات الرهائن على مواصلة الضغط على نتنياهو، قائلا إن جهودهم يمكن أن تسرع عودة أحبائهم.

وبينما يستمر التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق، فمن المتوقع أن تتناول المحادثات قضايا معقدة، بما في ذلك تبادل الرهائن وتنفيذ وقف إطلاق النار. إن مشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك مصر وقطر والولايات المتحدة، تؤكد أهمية المفاوضات والحاجة الملحة إلى حل للأزمة المستمرة.

وبشكل عام، تمثل المحادثات المقبلة فرصة حاسمة لإحراز تقدم نحو إنهاء أزمة الرهائن وتحقيق الاستقرار في المنطقة. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، وستعتمد نتيجة المفاوضات على رغبة جميع الأطراف في المشاركة بشكل بناء وإيجاد أرضية مشتركة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

صدمة لجماهير الأهلي بشأن مدة غياب حسين الشحات

نرجوكم .. نداء عاجل من السلطات السعودية بشأن الحرم المكي

الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفي التامين الصحي في مدينة نصر

مسئول كبير ورجل أعمال.. إحالة أكبر قضية رشوة في البترول إلى الجنايات| خاص

حسن شاكوش وطليقته ريم طارق ضحايا رامز جلال اليوم

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

ترشيحاتنا

كلنا تحت راية الدولة.. أحمد موسى: شفت النهاردة معارضة في إفطار الأسرة المصرية

طرق سهلة يحصل بها الطالب الجامعي علي تقدير امتياز |خاص

حالة قويةيجب استثمارها .. أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد استمرار الحوار الوطني|فيديو

زكاة الفطر| الحكمة من مشروعيتها ولماذا فرضت.. الإفتاء توضح

نفسي يرجع.. مجدي الجلاد : توفيق عكاشة أفضل من ناس كتير على الشاشات

استهدفها صاروخ.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة في لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزنه 10 طن وطولة 10 متر| ما هو بقر البحر؟.. وماذا تعرف عنه؟

عشبة تقوي الذاكرة والمناعة والعظام |تعرف عليها

المداح الحلقة 28 .. صابر يرى سرا خطيرا في منامه

بيهدي الأعصاب.. فوائد مذهلة للجسم عند تناول عصير الليمون بالنعناع

فيديو

الزمالك لم يقدرني.. إمام عاشور: رضا عبدالعال «هجاص» والأهلي أفضل حاجة حصلت لي |فيديوجراف

رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ