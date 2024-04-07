أخبار التكنولوجيا: أحدث موبايل شاومي Poco بسعر 5999 جنيها في مصر.. وهواوي تقهر سامسونج وآبل بمنتجات جديدة أرخص سعرا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتزم شركة هواوي Huawei الصينية، إقامة حدث إطلاق كبير، يتضم الإعلان عن سلسلة P70، إلى جانب العديد من المنتجات الأخرى.

أطلقت شركة هونر Honor، لأول مرة خلال الشهر الماضي، أحدث مجموعة من الهواتف الذكية الرائدة في سوقها المحلية في الصين، بما في ذلك Honor Magic 6 RSR Porsche Design وMagic 6 Ultimate.

تعد تحديثات البرامج مثيرة حيث تتوقع الحصول على بعض الميزات والتحسينات والتغييرات المميزة، على غرار نظام شاومي المتطور HyperOS، والذي يوفر العديد من الميزات المذهلة والتحسينات المهمة في العديد من المجالات ليمنحك تجربة رائعة.

يعتبر Xiaomi Poco C65 أحدث الهواتف التي أعلنت عنها شركة شاومي لينضم إلى سلسلة البوكو في الفئة الاقتصادية حيث يتميز هذا الهاتف بمواصفات جيدة وبسعر منافس في الاسواق حيث يأتي بشاشة IPS LCD بحجم 6.74 بوصة ودقة HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز كما يحتوي على معالج Helio G85 مع كاميرا خلفية 50 ميجا بكسل وكاميرا أمامية 8 ميجا بكسل ويدعم الهاتف شحن سريع بقوة 18 واط مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

كما هو متوقع ، كشفت شركة شاومي عن مجموعة شاحن GaN جديدة بقوة 120 وات USB-C في السوق الصيني ، تتميز بتصميم مضغوط وإمكانيات شحن سريع.