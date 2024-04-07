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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا: أحدث موبايل شاومي Poco بسعر 5999 جنيها في مصر.. وهواوي تقهر سامسونج وآبل بمنتجات جديدة أرخص سعرا

أخبارالتكنولوجيا...أحدث
أخبارالتكنولوجيا...أحدث موبايل شاومي Poco بسعر 5999 جنيه في

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

هواوي تقهر سامسونج وآبل بمنتجات جديدة أرخص سعرا.. اعرف الجديد

 

تعتزم شركة هواوي Huawei الصينية، إقامة حدث إطلاق كبير، يتضم الإعلان عن سلسلة P70، إلى جانب العديد من المنتجات الأخرى.

 

هاتف البشوات.. هونر تطلق موبايل رائدا بإمكانات خرافية وسعر مش هتصدقه

 

أطلقت شركة هونر Honor، لأول مرة خلال الشهر الماضي، أحدث مجموعة من الهواتف الذكية الرائدة في سوقها المحلية في الصين، بما في ذلك Honor Magic 6 RSR Porsche Design وMagic 6 Ultimate.

 

شاومي نزلت تحديثها الاسطوري لهواتف كتير.. شوف تليفونك بينهم

 

تعد تحديثات البرامج مثيرة حيث تتوقع الحصول على بعض الميزات والتحسينات والتغييرات المميزة، على غرار نظام شاومي المتطور HyperOS، والذي يوفر العديد من الميزات المذهلة والتحسينات المهمة في العديد من المجالات ليمنحك تجربة رائعة.

 

انخفاض غريب في الأسعار..أحدث موبايل شاومي Poco بسعر 5999 جنيه في مصر

 

يعتبر Xiaomi Poco C65 أحدث الهواتف التي أعلنت عنها شركة شاومي لينضم إلى سلسلة البوكو في الفئة الاقتصادية حيث يتميز هذا الهاتف بمواصفات جيدة وبسعر منافس في الاسواق حيث يأتي بشاشة IPS LCD بحجم 6.74 بوصة ودقة HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز كما يحتوي على معالج Helio G85 مع كاميرا خلفية 50 ميجا بكسل وكاميرا أمامية 8 ميجا بكسل ويدعم الهاتف شحن سريع بقوة 18 واط مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

 

احذر من المضروب..أحدث شاحن أصلي من شاومي | بأرخص سعر

 

كما هو متوقع ، كشفت شركة شاومي عن مجموعة شاحن GaN جديدة بقوة 120 وات USB-C في السوق الصيني ، تتميز بتصميم مضغوط وإمكانيات شحن سريع. 

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