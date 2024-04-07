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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية: رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك

الدكتور حمودة الجزار
الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

عقد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماعا تنظيميا مع مديري الإدارات الصحية لمناقشة سير العمل ووضع خطة للعمل داخل منشآت الرعاية الأولية خلال عطلة عيد الفطر المبارك.
وتوجه وكيل وزارة الصحة بالتهنئة بمناسبة حلول العيد المبارك، حيث ناقش رفع مؤشرات الأداء الخاصة بالعمل بالمبادرات الرئاسية، والملفات والتأكيد على ضرورة اتباع معايير مكافحة العدوى، والوقوف على رأس العمل للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحيحة لمكافحة العدوى ورفع كفاءة للبنية التحتية لبعض منشآت الرعاية الأولية وضرورة عمل جدول نوباتجيات يومي معلن بشكل واضح للجمهور وإعادة توزيع القوى البشرية بما يتماشى مع صالح العمل.
وأعلن وكيل وزارة الصحة رفع درجة الاستعداد القصوى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، موجها بتكثيف الحملات الرقابية على جميع المنشآت الغذائية، بالإضافة إلى تكثيف المرور من قبل الفرق الإشرافية على جميع المنشآت الصحية على مدار اليوم خلال أيام عطلة العيد، للتأكد من تواجد الفرق الطبية وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ.
كما وجه بضرورة تواجد مدير الإدارة الصحية على مدار اليوم وتواجد الغرفة الوقائية بكل إدارة لتوفير الأمصال واللقاحات.

القليوبية الحملات الرقابية الادارات الصحية المبادرات الرئاسية حلول عيد الفطر المبارك

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