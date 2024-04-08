ماذا حدث لإمبراطور الذهب في محبسه وما سر إخلاء سبيله؟.. تفاصيل

أكد المحامي إيهاب رمزي دفاع المتهم فى قضية الذهب روماني عيسى المعروف إعلاميا بـ إمبراطور الذهب، وجود خلافات بين موكله وشركه فى منجم الذهب "حمش" بسبب وجود مخالفات استيلاء على ذهب وأخرى بيئية، ما جعله يتوقف عن العمل فى المنجم فى شهر ٨ /٢٠٢١، موضحا أنه بدأ العمل فى المنجم منذ عام ٢٠١٩.

وأوضح " رمزي" فى تصريحات لصدي البلد أن موكله تقدم ببلاغات للنيابة العامة من قبل بسبب هذه المخالفات، حيث أوضحت النيابة أن الخلافات خلافات شراكة ليس لها علاقة بها ، وأبلغ الهيئة العامة للتعدين بوجود هذه المخالفات .



وقال، إن النيابة العامة أخلت سبيل موكله بضمان محل إقامته، بعد ما أثبتت النيابة عدم تواجده الفعلي فى منجم "حمش" منذ شهر ٨/٢٠٢١ ، وهي الفترة التي حدث فيها المخالفات، موضحا أن شريكه مازال محبوسا على ذمة القضية والخلاف بينهم قائم.

البداية

كان المتهم قد ضبط بعد عودته من محافظة أسوان، وبحوزته الكمية المضبوطة من الذهب غير المدموغ، والمتهم من أقدم تجار الذهب، ولديه العديد من المحال في منطقة الجمالية، كما يمتلك المتهم 400 كيلو غرام ذهب وهو أحد الأسباب الرئيسية في تعطيش السوق من الذهب لما يمتلكه من كميات كبيرة، ويلقب بإمبراطور الذهب.



وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على أحد أشهر تجار الذهب في منطقة الصاغة بمحافظة القاهرة، حيث اتهم بارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بالتعامل مع الذهب.



تعود الواقعة عندما وردت معلومات لأجهزة الأمن بقيام تاجر خام ذهب شهير بالقاهرة بارتكاب مخالفات وحيازته عملات أجنبية بمنطقة الجمالية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.