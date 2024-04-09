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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

إطلالة إيمان العاصي تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورا لتتألق في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت فيها  بإطلالة أنيقة ولافتة.

 

وأطلت ايمان العاصي ، مرتدية فستان طويل وأنيق  باللون الجسم مما أثار جدلا علي السوشيال ميديا واعتقد البعض أنه شفاف  

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ايمان العاصي، في المكياج على الألوان البسيطة الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

 

كما اختارت ايمان العاصي ، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

 

الفنانة ايمان العاصي الفنانة إيمان فستان إيمان العاصى فستان طويل فستان

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