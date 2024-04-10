مقادير مضبوطة.. طريقة تحضير بسكويت النشادر

شاركت الشيف مروة السجيني، متابعيها بطريقة تحضير بسكوت النشادر قبل العيد، وإليكم المقادير وطريقة تحضير البسكوت بأسهل الخطوات.

مكونات بسكوت النشادر

نصف كوب زبده طريه

١/٢ كوب سكر بودر ممكن يوصل ل ٣/٢ كوب

بيضه

ملعقه صغيره فانيلا

رشه ملح

٢ كوب دقيق

ملعقه كبيره نشا

ملعقه صغيره نشادر

١/٢ ملعقه صغيره بيكينج بودر

(( لو مش هنحط نشادر يبقي نحط ملعقه صغيره بيكينح بودر ))

١/٨ كوب لبن او ٢٥ مللي ممكن اكثر حسب قوام العجين

طريقه تحضير بسكوت النشادر

سخني اللبن، وضعي فيه ملعقه النشادر هنلاقيها بتفور كده كويسه وصالحه للاستخدام ، ثم اضربي الزبده (بدرجه حراره الغرفه ) مع السكر حتى يفتح لونها وتصبح مثل الكريم شانيه

ثم ضعي البيضه والفانيلا واللبن بالنشادر ورشه الملح ، بعد ذلك ضيفي الدقيق المنخول وباقي المكونات الجافه ، ونشكلها بالماكينه

ضعيه في فرن ساخن مسبقا علي درجه حراره ١٨٠ لمده ١٠ ل ١٥ دقيقه ممكن اكتر حسب الفرن وممكن نفتح عليها الشوايه لو لسه ماخدتش لون من فوق.