فستان جذاب.. هنا شيحة تستعرض جمالها | شاهد

شاركت الفنانة هنا شيحة، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت هنت شيحة، مرتديه فستان طويل باللون الأسود ذا تصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت هنا شيحة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار روج باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت هنا شيحة، أن تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور هنا شيحة