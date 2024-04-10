عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرحة العيد.. ولي العهد الأردني والأميرة رجوة في انتظار مولودهما الأول

ولي العهد الأردني
ولي العهد الأردني والأميرة رجوة الحسين

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، أن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وزوجته الأميرة رجوة الحسين ينتظران مولودهما الأول.

 

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان له، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا": "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، ينتظران، بعون الله وفضله، مولودهما الأول، في صيف العام الحالي".

 

وهنأ الديوان الملكي الأردني العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبدالله، بهذه المناسبة، متمنيا لهما الذرية الصالحة المعافاة الطيبة.

الأردن يعلن غدا الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

الأردن ينفذ أضخم عملية إنزال جوي لمساعدات على غزة

الديوان الملكي الأردني ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الأميرة رجوة الحسين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الملكة رانيا العبدالله الأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقيت صلاة العيد .. اعرف موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

أفضل دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

كم عدد تكبيرات صلاة العيد ووقتها وهل يجوز تركها؟ وهذه أفضل صيغ التكبير

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

%25.. انخفاض أسعار اللحوم والمواد التموينية في أول أيام عيد الفطر

كيفية صلاة عيد الفطر في البيت للرجال والنساء فردا وجماعة؟.. بـ5 خطوات

تنبيه من الأرصاد.. أمطار ورياح في أول أيام عيد الفطر المبارك

موضوعات متعلقة

الديوان الملكي الأردني ينعي والد الأميرة رجوة.. وتوجيه عاجل من الملك عبدالله

إعلان رسمي من الديوان الملكي الأردني يخص الإمارات

ترشيحاتنا

المالية تطرح 50 مليون جنيه من «الفكة» بمناسبة عيد الفطر

مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية السابق: لدينا معدات عالمية للتعامل مع أي طارئ

"الرئيس الأب".. السيسي يشارك أبناء الشهداء الألعاب خلال احتفالية العيد

دولة عربية تسجل 5 زلزال خلال 24 ساعة

هذا ما يريده الناس.. أبو العينين يوجه رسالة لكل العاملين بـ صدى البلد

فرحة العيد.. ولي العهد الأردني والأميرة رجوة في انتظار مولودهما الأول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أول أيام العيد| لن تصدق ماذا يحدث للجسم عند تناول السمك

طريقة عمل بطارخ الرنجة بالخلطة في عيش سوري| بمذاق لا يقاوم

أمطار تضرب تلك المحافظات.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس أول أيام العيد؟

قبل ما تاكل.. خبير يفجر مفاجأة عن السعرات الحرارية لـ الكعك

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ