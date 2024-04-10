فرحة العيد.. ولي العهد الأردني والأميرة رجوة في انتظار مولودهما الأول

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، أن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وزوجته الأميرة رجوة الحسين ينتظران مولودهما الأول.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان له، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا": "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، ينتظران، بعون الله وفضله، مولودهما الأول، في صيف العام الحالي".

وهنأ الديوان الملكي الأردني العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبدالله، بهذه المناسبة، متمنيا لهما الذرية الصالحة المعافاة الطيبة.